La CES (Consumer Electronics Show) es una de las ferias tecnológicas más grandes del mundo. Sin embargo esa frase no se puede apreciar en su totalidad si no estás presente en el lugar. Pensar en el concepto de "feria" te hace creer que llegarás a un recinto cerrado donde habrá stands ordenados donde podrás revisar tranquilamente las novedades que las empresas traen para ti: error. La CES es una feria diferente, con vida y que se desarrolla de manera simultánea. Faltan horas para recorrerla entera y falta tener la capacidad para duplicarse, ya que hay muchas actividades que se realizan de manera simultánea. La feria se desarrolla principalmente en el centro de convenciones de Las Vegas, sin embargo, las empresas también poseen eventos individuales en varios de los principales hoteles de la ciudad como el Caesars Palace o The Venetian.

¿Cómo es la feria en el centro de convenciones?

El centro de convenciones de Las Vegas está convertido en una selva agradable. Para llegar tienes dos opciones económicas: o tomas uno de los buses de acercamiento que hacen viajes desde los hoteles a la convención o tomas el monoriel de la ciudad en la estación del hotel MGM Grand. ¿Por qué una selva? Porque la cantidad de personas es impresionante. Periodistas, representantes de las empresas, técnicos, desarrolladores, entre otros. Generalmente en el frontis se puede apreciar un flujo de hasta 15 o 20 autobuses bajando y subiendo gente constantemente. Al interior de los edificios, la realidad es exactamente la misma. Cuesta movilizarse dentro de los galpones centrales de la convención, debido a la gran cantidad de personas presentes.

De hecho, la feria está dividida en sectores: norte, sur y central. Y cada sector cuenta con varias otras zonas, donde también se ubican expositores. Hacer una lista completa de las marcas que se encuentran presentes e CES daría material para escribir varias hojas. Sin embargo marcas como Samsung, LG, Intel y Huawei, que poseen un alto nivel de reconocimiento mundial, se tomaron los sectores principales de la feria con stands de gran tamaño que poseen diversos sectores de interacción con los productos. Por ejemplo, LG posee salas de sonido, donde en espacios reducidos y sellados con vidrios especiales, puedes probar sus nuevas soundbars para televisores o tradicionales equipos de música, apreciando aún más las novedades en calidad HQ o modalidades surround.

¿Cómo son las presentaciones en los hoteles?

Los eventos VIP de las grandes marcas del mundo en CES 2017, se están desarrollando en los hoteles de Las Vegas. Buscando mostrar glamour y con un público seleccionado, estos eventos buscan exponer de manera majestuosa los lanzamientos de los productos de gama alta. Algunos de los principales lanzamientos de este tipo que se han realizado en estos primeros días de CES 2017 fueron los de LG, Samsung, Xiaomi y Huawei.

La dinámica en estas presentaciones es guiada, y a diferencia del ritmo que se vive dentro del centro de convenciones de Las Vegas, acá puedes revisar e interactuar tranquilamente con los terminales que se están presentando. Hay menos gente y menos movimiento. Sin embargo, la gran desventaja es que al ser realizados en los hoteles, se pierde bastante tiempo en regresar al centro de convenciones para ver el resto de la feria.

Principalmente todos los expositores están buscando brindar experiencias a quienes visitan la feria. Ya sea a través de actividades especiales o con stands donde puedes interactuar con productos nuevos, todos los expositores de CES están buscando que no sólo te vayas con una lista de especificaciones técnicas, si no que con la experiencia de haber visto y sentido sus nuevas propuestas y productos. Recorrer la feria completa en sólo un día es imposible, debido a su magnitud, sin embargo lo que no tiene límite en CES es la capacidad de sorprenderse.