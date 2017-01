Los teléfonos de gama alta fueron los protagonistas en el evento de lanzamiento de Huawei. Procesadores más rápidos y baterías que duran días completos, las que además se cargan muy rápido, fueron parte de las novedades. Y con estas prestaciones, Huawei presentó el primer juego exclusivo para la marca, desarrollado junto a Happy Fish: Sky Hunter. El videojuego tiene una gráfica que aprovecha todo el potencial de los nuevos modelos de Huawei Mate 9, P9 2017 y Nova. La experiencia de juego es bastante envolvente y la fluidez es digna de los terminales para los cuales fue diseñado.

Un juego para el consumidor

Desde Happy Fish manifestaron que el desarrollo de este videojuego es el inicio de una nueva apuesta para el mobile gaming, ya que en base a la tecnología desarrollada por Huawei, ellos realizaron un videojuego que aprovecha al 100% las herramientas brindadas por la gigante de China. De hecho, el top de gama lanzado ayer (Mate 9) promete ser 4 veces más rápido que Iphone 7 y además continuar siendo igual de veloz incluso 18 meses después de haber puesto en funcionamiento el terminal.

Considerando algo sencillo, pero no menos importante, a través de la plataforma de videojuegos de Huawei Hi Game, Happy Fish logrará que sus consumidores puedan acceder más fácilmente a sus juegos, ya que no será necesario contar con una tarjeta de crédito para comprar, si no que se podrán adquirir los juegos mediante cobro por carrier, es decir, a través de la cuenta del celular o de descuento del prepago. Otra ventaja de la plataforma Hi Game es que no posee anuncios. Por lo que la experiencia de juego es más limpia y envolvente.

“Sky Hunter” es la piedra de inicio de una alianza que busca generar juegos de gran calidad, optimizados para terminales premium. En esta ocasión, la historia nos transforma en pilotos de guerra en un helicóptero que debe destruir a sus enemigos. En el transcurso del juego podrás ir obteniendo distintos upgrades de armas y otros accesorios para tu helicóptero, lo que sin duda brindará varias horas de entretención constante, y como siempre, desde el inicio de la era de los videojuegos digitales, se podrán adquirir packs y mayor contenido en la manera de que se vaya desarrollando. Happy Fish vuelve a estar presente en la escena de los videojuegos móviles esta vez de la mano del nuevo gigante de Asia, Huawei.