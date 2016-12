Los pixeles son las unidades en las que se divide una imagen, o si nos vamos a una descripción más técnica es la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital. A mayor cantidad, mayor definición de la imagen. Durante los últimos 10 años, la tecnología de los televisores se ha centrado en avanzar en esa área, logrando pantallas con mejores capacidades que logran darle una mayor definición a la imagen. Hace no tantos años atrás, se marcó una revolución al pasar de los televisores convencionales de gran tamaño a las pantallas planas del tipo LCD, LED o Plasma. La nueva tecnología que se está trabajando se llama “High Dinamic Range” (HDR), la cuál se relaciona con la cantidad de colores que el dispositivo puede reproducir.

Ver en la pantalla una naturaleza más real

Nuestros ojos nos engañan. Cada vez que vemos una nueva tecnología en pantallas, creemos que se ve “tal cual como la naturaleza”, sin embargo, basta con que aparezca una nueva tecnología de mayor calidad, para que nuestros ojos se den cuenta de que sí se podía ver mejor. En esa misma línea, HDR viene a marcar una nueva revolución en la industria incorporando una nueva medición para evaluar la calidad de la imagen. Ya no se tratará de cuántos pixeles están presentes en la pantalla, si no de cuantos colores es capaz de reproducir el artefacto. Suena bastante simple si no se ejemplifica, sin embargo, considerando la tecnología utilizada hoy en la mayoría de los LED que se comercializan en Chile, entre el color blanco y negro puedes encontrar 100 tonos de grises. ¿Bastante no? Sin embargo, con la nueva tecnología HDR podrás encontrar en el mismo tramo de colores más de 1.000 tipos de grises.

El HDR en otros dispositivos

En realidad, HDR no es algo nuevo, ya que se utiliza en otros dispositivos como cámaras y consolas de videojuegos. De hecho, las tarjetas gráficas incorporan esta tecnología desde hace varios años. Si resumimos la funcionalidad del HDR, habría que destacar su principal objetivo: reproducir una gama de luminancia más amplia. Es decir, así como amplía la gama de colores, genera más niveles de intensidad entre las zonas más oscuras y las más claras de una imagen para retener más información y ofrecernos un mayor nivel de detalle. Los negros se ven más negros y los blancos más luminosos, logrando un realismo mayor que el que nos han ofrecido hasta ahora las pantallas de nuestras teles. Se espera que para la próxima CES 2017, una de las ferias de tecnología más grandes del mundo, se muestren nuevos televisores con esta tecnología incorporada. Si conectas una consola de videojuegos con contenido en HDR a una televisión con esta tecnología, la imagen será mejor que cualquiera que hayas visto. Hasta ahora.