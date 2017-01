La tecnología corre a tranco raudo. Por lo que no hay que perderle pisada. Lo que hace me­ses estaba de moda, ahora es probable que no. Lo cool de ayer, hoy no lo es. Hoy te mostramos lo más fresco en tecnología. Lo que debes dejar de usar y lo que debes comenzar a probar. Seleccionamos cuatro categorías que son las im­perdibles de los fanáticos de la tecnología: la mú­sica que los acompaña cada vez que utilizan el computador; el navegador con el que surfean en la web; el teléfono móvil de moda...