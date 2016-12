“Super Mario Run” es el primer videojuego para smartphones de Nintendo, porque si bien “Pokémon” pertenece a la gigante nipona, el juego de “Pokémon GO” es de la compañía Ninantic. El nuevo videojuego, trae de regreso al personaje ícono de Nintendo en una nueva aventura que contiene a varios de los protagonistas y antagonistas clásicos de la saga, como la “Princesa Peach” y “Bowser”.

Disponibilidad

Su lanzamiento no ha estado exento de polémicas, ya que está disponible sólo para Iphone, dejando excluidos a los usuarios de Android. Nintendo no ha comunicado aún una fecha oficial para el lanzamiento de la aplicación en la “Play Store”. Sin embargo, andan circulando en la misma “Play Store” o en internet, otras aplicaciones del mismo nombre. Son “fakes”, la mayoría corresponden a guías del juego. No hay que confundirse con el caso de “Pokémon GO”, donde el lanzamiento fue por geolocalización con distintas fechas en distintos países. Ahí muchos usuarios se consiguieron el archivo ".APK" y conseguían la aplicación. En este caso, no se puede. Simplemente el ".APK" para Android no existe. ¡No vaya a ser que te cruces con un virus! Más vale tener paciencia.

El juego, su arte y jugabilidad

En un primer momento, el juego encanta. Sus gráficas traen recuerdos del “Super Mario 64”. El arte del juego, expone el “estilo Mario”: colores brillantes, dibujo infantil y todos los elementos propios de este universo, como estrellas, hongos, flores felices y más. Sin embargo, si nos centramos en el juego en si, “Super Mario Run” es, en resumen, una muy buena propuesta, pero mal implementada. ¿Por qué? El juego está construido con un formato, o subgénero de diseño, denominado “carreras infinitas”, esto quiero decir que Mario correrá sin detenerse hacia un lado. Tu función será tocar la pantalla para hacerlo saltar, con lo que (como siempre), lograrás pasar obstáculos, obtener monedas y eliminar a tus enemigos. Sin embargo, esto puede hacer el juego muy monótono y fácil. Tu única función será poner tu dedo en la pantalla cuando quieras saltar. ¿La misión? Salvar a la Princesa Peach.

El juego posee un total de 24 mapas. Pero solo 3 de ellos son gratuitos. Para obtener acceso al resto del juego, deberás pagar 10 dólares (o euros). Sin embargo esa no es la principal limitación. A pesar de que no es un juego colaborativo, ni posee un modo de “contra”, “Super Mario Run” exige conexión a Internet de manera constante para poder jugar. Esto significa que no podrás utilizar el videojuego en el metro, en el automóvil o en un avión, incluso si tienes la versión completa de 10 dólares.

Según declaró el mismísimo Shigeru Miyamoto a "Mashable", el videojuego se podría jugar sólo a través de Internet para combatir la piratería. “Nuestro software es un activo muy importante para nosotros (…) Queríamos ser capaces de aprovechar esa conexión de red para ofrecer el juego de una manera que proteja el software”, señaló el creador de Mario, considerado “el padre de los videojuegos modernos”.

Críticas

En resumen, las tres grandes críticas tras las primeras horas de disponibilidad del video juegos son: la necesidad de conectarse a internet para jugarlo, lo fácil que es terminar los 3 niveles gratuitos y el valor (10 dólares) de los otros mapas disponibles. Como “bonus track” podemos sumar el descontento de los usuarios de Android por esta suerte de discriminación, al no haber lanzado la aplicación de manera simultánea en ambas plataformas.

Aún no hay declaraciones de Nintendo sobre si el juego bajará de precio o si eliminará el requisito de Internet. Tampoco se sabe la fecha exacta de su lanzamiento para Android, aunque aseguraron que en un futuro próximo si estará disponible para ese sistema operativo.