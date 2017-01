Hace dos décadas tener un televisor de más de 29 pulgadas significaba tener que invertir en un mueble grande y firme para poder sostenerla. Y pensar que no han pasado tantos años desde esa era, es manifiesto puro de que la tecnología está avanzando a pasos agigantados. En CES 2017, las empresas de tecnología llegaron a aumentar aún más esa sorpresa. ¿Se imaginaron alguna vez un televisor tan grueso como una cartulina de papel? LG lo hizo posible.

Tecnología para soprender

Previo a CES 2017, ya anunciábamos que el gran avance en televisores de este año, sería la incorporación de HDR, tecnología que amplía la gama de colores de las pantallas desde un margen de cientos a un margen de miles. Sin embargo, LG nos sorprendió aún más presentando su televisor OLED Serie W. Esta impresionante pantalla cuenta con tecnología OLED, 4K y HDR, pero lo más impresionante son sus dimensiones: disponible en 65 y 77 pulgadas, ambas con tan solo 2,7 milímetros de grosor. Esto corona a la Serie W como los televisores más delgados del mundo.

Para mostrar esto a la audiencia en CES 2017, LG montó sus pantallas en unas cámaras de vidrio selladas, que rotaban cada un minuto, por lo que al girar la pantalla, se podía apreciar lo delgada que era. La calidad de imagen era igual de llamativa, siendo ideal para la reproducción de contenido en 4K, videojuegos de consolas premium y material optimizado para HDR.

Pero no sólo con televisores nos sorprendió LG, si no que también en el mundo del audio, presentando a PJ 9. Este nuevo producto de LG, rompe todo esquema. Se trata de un parlante que levita. Si, flota en el aire. Al mantenerse suspendido, permite que el sonido salga en 360 grados, logrando una reproducción de sonido envolvente mejor que cualquier otro parlante bluetooth de tamaño pequeño. Para lograr estar literalmente volando, el PJ 9 se mantiene sobre una base que en su interior posee un sistema de imanes que interactúa con el dispositivo. La fuerza de estos imanes es tan potente, que puedes pasar la mano por debajo del PJ 9 y no se caerá.

Con televisores del grosor de un papel, parlantes que levitan y pantallas que reproducen los colores con la calidad de la vida real, LG ha sido una de las empresas que más innovación ha demostrado durante este primer día de la CES 2017, en Las Vegas, poniendo a prueba nuestros sentidos de la vista y la audición.