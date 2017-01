La inteligencia artificial, el concepto del "Internet de las cosas" y las ilimitadas funciones que pueden obtener artefactos sencillos gracias al WiFi sorprenden en la CES 2017 que se está realizando durante estos días en Las Vegas, Estados Unidos. La tecnología aplicada al hogar ha alcanzado aquellos límites que hace una década atrás sólo podíamos imaginar a través de la ciencia ficción. Este desarrollo se ha impulsado principalmente gracias a los avances en smartphones, los cuales para muchos de las funciones de un hogar inteligente, actúan como control.

¿Qué puedes controlar?

A través de distintos dispositivos, que poseen un chip que recive y transmite a través de WiFi, hoy es posible monitorear el funcionamiento de distintos artefactos de tu hogar o monitorear la temperatura y la seguridad de la misma. Por ejemplo, "Smart Plant Care" (cuidado inteligente de plantas) es un dispositivo que se inserta en la tierra de tus maceteros. En la punta cuenta con un receptor de metal, el cual es sencible a la humedad y logra lecturas de acidez de la tierra y otros indicadores. Toda esa información llega a tu smartphone de forma ordenada a través del wifi de tu casa y queda archivada en una aplicación de administración del hogar.

En la misma línea, puedes encontrar receptores que te indican que puerta de tu hogar ha sido abierta, qué llave abrió la puerta de tu casa (gracias a un receptor llavero) e incluso cual de tus mascotas abrió la puerta inferior de mascotas. En este tercer caso, esto se mide a través de la fuerza con la que tu mascota abre la puerta, la cual es muy distinta a la de tu gato o tu perro. Luego de un tiempo de recibir información sobre la apertura de puertas de ambas mascotas, logra reconocer el patrón para indicarte de cual se trata. Si quieres invertir un poco más, también puedes optar por ponerle a tu mascota un collar inteligente con GPS y radiotransmisor (para hablar con ella), el que también puede enviar datos a la aplicación, indicando que el animal ingresó a la casa.

Temperatura del hogar y la piscina

También hay medidores de temperatura de ambiente para el hogar, y para la piscina. Si quieres regular esas temperaturas, la aplicación de "Smart Home" te permite modificar el termostato de tu piscina (si es que posee uno) y en el caso de tu hogar, puedes controlar los radiadores de la calefacción central individualmente, identificandolos en la aplicación con nombre personalizados como "habitación de mamá" o "cocina", etc.

Si quieres ahorrar en la cuenta de la luz, esta propuesta trae bastantes soluciones interesantes. Una de ellas es el control de ampolletas, el cual no solo te permite encender y apagar individualmente cada una de ellas, si no que además elegir el color en que quieres que iluminen, dentro de una gama de más de 5000. Para ello, requieres contar con las ampolletas especializadas de la misma línea, ya que poseen un receptor individual de WiFi.

Si no cuentas con las ampolletas especializadas, tienes dos opciones. Una, es un soquete que va entre la ampolleta convencional y el soquete de la pared. Lo que permite que deje de pasar corriente y puedas encender y apagar la luz. Sin embargo, con esto no podrías cambiar los colores de la iluminación. La siguiente opción no sólo sirve para artefactos de iluminación, si no que también para cualquier artefacto que utilice enchufe. Se trata de un conector que va a la corriente y sobre el se conecta el artefacto. La lógica es la misma que la del soquete: su función es brindar o detener el paso de corriente, para encender o apagar el artefacto.

En soluciones para niños hay difusores de aroma y humidificadores, que se controlan vía Wifi, lo que mejora la calidad del aire del dormitorio infantil y los ya conocidos monitores que permiten ver laimagen vía WiFi incluso cuando no estés en casa, todo a través de conexión a Internet. Esa es la principal función de toda propuesta de casa inteligente, poder resumir el control total de tu hogar en la palma de tu mano, ya sea a través de un smartphone o tablet. Con estos artefactos, podrás estar al tanto del movimiento de tu casa desde cualquier lugar y programar el encendido de luces u otros artefactos cuando vengas de vuelta del trabajo.