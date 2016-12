En el mercado puedes encontrar televisores LED de 32” desde los 100.000 pesos aproximadamente. Pero también puedes encontrar algunos con la misma cantidad de pulgadas al doble o al triple de ese valor. Lo que hace la diferencia son sus funciones, calidad de imagen y otras características. Lo importante es sincerarse respecto a cuales de esas funciones son realmente útiles para tu perfil de usuario. Es una buena opción, considerando que un televisor puede ser un excelente regalo navideño grupal para toda la familia.

¿Qué televisor necesitas?

Si lo que estás buscando es una pantalla grande, y no te importa sacrificar un poco de resolución, Daewoo tiene un par de soluciones bastante interesantes. La marca de tecnología volvió a Chile tras estar un par de años ausente y trae una propuesta en televisores que logra una grata relación entre precio y calidad. Por ejemplo, su modelo L49S780BTS de 49” pulgadas, trae función de smart tv y puedes encontrarla por 249.990 pesos. Los pro de este modelo es que no tiene nada que envidiarle a las funciones de un Google Chromecast. Puedes conectarte a Internet, navegar e incluso su control remoto trae botones de acceso directo para Netflix y Youtube. Su sistema es bastante intuitivo y la app store que trae asociada es bastante completa e intuitiva también. El mismo modelo, pero de 43” tiene un valor de 199.990 pesos. El único contra, es que al ser sólo Full Hd y no 4K o Ultra Hd, las conexiones básicas como el RCA tienen una resolución de mediana calidad, por lo que si quieres que el nivel de calidad a la hora de ver tv cable se mantenga, deberás tener un decodificador hd. Sin embargo, sumando y restando, es una gran opción considerando el equilibrio de precio y calidad.

Si te gusta la calidad de audio, los Led que LG está comercializando, en sus versiones de Smart tv, traen una función llamada “clear voice”, la que logra una definición de audios de gran calidad. Además, en su modelo 43LH5730 incluye una entrada de audio óptico, con lo que podrás conectarla a equipos de sonido compatibles de alta fidelidad. Si deseas un televisor de esta seria en 43” puedes encontrarlo por 219.990 y si deseas una tv un poco más grande (de 49”) tiene un valor de 319.990. Esta serie también cuenta con interfaces de smarttv que consideran netflix, youtube, navegador web y otras aplicaciones.

Si no eres un conocedor web, no usas Netflix, ni Youtube y simplemente quieres un televisor para jugar (sin exigir grandes resoluciones) y ver tv cable (ídem), puedes encontrar televisores Full Hd a precios muy módicos. Por ejemplo, Daewoo tiene el modelo L32S65OBHS a 119.990 pesos. Este modelo es de 32”, HD e incluye sintonizador digital. En la misma categoría está el LG 32LH500B a 139.990 o el TLC 32D2900 a 129.990 pesos. En estos televisores, de gama media, sin Full Hd, ni Ultra Hd, se recomienda reproducir vídeos en Hd desde el computador con un cable Hdmi de alta calidad. Si no eres un gran conocedor de la diferencia entre resoluciones, podrás tener una calidad de imagen bastante decente y compartir en familia una buena película en la sala de estar. Sin duda, son una muy buena opción a la hora de pensar en un regalo navideño para todos.