Estas son las 5 noticias falsas de la semana

Para que no se queden con información incorreta, les presentamos las noticias falsas de la semana.

1. Ronda Rousey acusada de violencia doméstica

La luchadora estadounidense –actual Campeona de Peso Gallo de mujeres de UFC– desmintió recientemente haber golpeado a su exnovio, pues según su libro “Mi lucha, su lucha”, su expareja la maltrataba y ella tenía que defenderse.

“La víctima era yo, no él (…) Yo no tengo que aclarar cada una de mis acciones a prueba de idiotas. Si un idiota no puede entenderlo, no es mi problema“, declaró a los medios de comunicación en el evento UFC esta semana.

2. Ballenas son colocadas en bolsas de plástico gigantes

Nuevamente una edición en Photoshop causó revuelo en Internet luego de mostrar en Facebook las supuestas fotos de ballenas colocaas en bolsas de plástico.

La foto fue publicada por la cuenta de sátira “The Onion“, la cual la tituló así: “Empleados del SeaWorld colocan a vallenas en bolsas de plástico gigantes mientras realizan limpieza de los tanques”.

El post ha sido compartido más de 120 mil veces desde su publicación el 10 de noviembre.

