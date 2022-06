La nombraron la “más fea de su escuela” y ella los “destruyó” a todos

Expandir Reproducción automática 1 de 10

Lynelle Cantwell, una estudiante de Canadá, fue nombrada como “la chica más fea” de su escuela. sin embargo, ella lo tomó con calma y madurez y respondió de una forma asombrosa.

Lynelle, quien estudia en Holy Trinity en Terranova, Canadá, decidió postear su respuesta en Facebook y esta se hizo viral luego de que expusiera la tristeza que sentía por las personas que planearon dicho concurso.

“A la persona que hizo el concurso de las chicas más feas en la escuela, lo siento por ellas, porque su vida es tan miserable que tienen que tratar de llevar a la de los demás hacia abajo para sentirse bien”.

Siento que no me lleguen a conocer como persona. Sé que no soy la cosa más bonita, sé que tengo una papada y uso ropa XL. Sé que no tengo la sonrisa perfecta, o la cara perfecta. Pero lo que yo siento por ustedes, no es para nada lo mismo que ustedes hacia mi”. “Lamento que ustedes encuentren divertido hacer que la gente se sienta pésimo. También lamento que nunca tengan la oportunidad de conocer el tipo de persona que soy. Tal vez no me veo bien por fuera, pero soy divertida, agradable, amable, amo la Tierra, no juzgo, soy servicial, y estoy muy franca (…) En serio, consígan una vida”.

