Netflix suspende indefinidamente la producción de "House of Cards" en medio de la acusación de acoso sexual contra el protagonista de la serie, Kevin Spacey

Es uno de los grandes éxitos de Netflix y su destino es ahora incierto.

La compañía de difusión de contenidos por streaming anunció el martes que suspende la producción de la serie "House of Cards" hasta nuevo aviso, según indicó en un comunicado de prensa difundido en medios estadounidenses.

La decisión llega en medio de una acusación de acoso sexual contra el protagonista del seriado, el dos veces ganador del premio Oscar Kevin Spacey.

"Suspendemos la producción para tener tiempo para revisar la situación actual y resolver las preocupaciones que puedan tener nuestro equipo y elenco", indicó el comunicado.

Ya Netflix había anunciado el lunes que cancelaba House of Cards tras la sexta temporada.

Portavoces de la plataforma aseguraron que la decisión se tomó hace meses, pero tanto esta empresa como Media Rights Capital, ambas productoras de la serie, emitieron un comunicado en el que afirmaron estar "profundamente afectados" por las acusaciones.

Disculpas bajo escrutinio

Hora antes, Spacey había pedido disculpas públicamente tras supuestamente haber acosado sexualmente a un actor menor de edad en 1986.

Anthony Rapp, actor conocido por su papel en la serie Star Trek: Discovery, acusó a Spacey de acosarlo sexualmente durante una fiesta en el apartamento del actor, cuando Rapp tenía 14 años y Spacey 26.

"Me agarró como un novio agarra a la novia en el umbral. Pero yo no, bueno, me intenté librar al principio, porque estaba como, '¿qué está pasando?' Y luego se acostó encima de mí", afirmó.

"Estaba intentando seducirme…Yo sabía que estaba intentando tener algo sexual conmigo", aseguró en una entrevista con Buzzfeed.

El actor Anthony Rapp (aquí en una foto de 2013) interpreta el papel de Stamets en la serie Star Trek: Discovery. / AFP

Spacey dijo no recordar el supuesto incidente, pero también afirmó: "Si me comporté como él describe, le debo mis disculpas más sinceras por lo que sería un comportamiento alcoholizado totalmente inapropiado".

El protagonista de House of Cards, que interpreta a un despiadado presidente de Estados Unidos junto con la Primera Dama (la actriz Robin Wright), ha sido duramente criticado por revelar que está viviendo como un "hombre gay" en el mismo comunicado en el que se disculpaba con Rapp.

Activistas por los derechos homosexuales aseguraron que vincular su sexualidad con acusaciones de acoso sexual es dañino para la comunidad LGTB.