Acusan al actor Dusftin Hoffman de abuso sexual y asegura que "eso no es un reflejo" de quién es

Dustin Hoffman ha sido acusado de acosar sexualmente a una pasante en un plató de grabación de una de sus películas en 1985.

La escritora Anna Graham Hunter dijo este miércoles que cuando tenía 17 años, el ganador de dos premios Oscar, la manoseó y le hizo comentarios inapropiados sobre la sexualidad.

Graham ofreció sus declaraciones en una entrevista que concedió a la revista The Hollywood Reporter: "Era abiertamente sugerente, me agarró el culo, me habló de sexo".

Hoffman se disculpó y dijo que lamentaba si "la había puesto en una situación incómoda".

En un comunicado emitido a la misma revista, Hoffman señaló: "Tengo el máximo respeto por las mujeres y me hace sentir terrible (saber) que cualquier cosa que pude haber hecho la puso en una situación incómoda. Lo siento. Eso no es un reflejo de quién soy yo".

La BBC contactó a los representantes de Hoffman para conocer su reacción ante las denuncias de Graham y está a la espera de una respuesta.

Kevin Spacey

Las declaraciones de Graham Hunter se producen después de que el actor estadounidense Anthony Rapp denunciara hace unos días que otra estrella de Hollywood, Kevin Spacey, intentó abusar de él cuando tenía 14 años.

Un hombre denunció en un programa de la BBC que también fue abusado por Kevin Spacey. / Getty Images

Rapp contó cómo Spacey se acostó encima de él en una habitación durante una fiesta en 1986.

El miércoles, un hombre, que pidió no ser identificado, explicó que quedó traumatizado después de despertar y encontrar al actor estadounidense acostado sobre él cuando era un adolescente.

Le dijo a la BBC que Spacey lo invitó a pasar el fin de semana en Nueva York, pero se hizo evidente que estaba interesado en él de "una manera" en la que el joven no lo estaba.

Dijo que Spacey le pidió que compartiera su cama, pero él se durmió en el sofá y se despertó con los brazos del actor a su alrededor.

La BBC intentó contactar a Spacey para obtener su comentario, pero no fue posible.

Un representante del actor informó este miércoles que Spacey está buscando un tratamiento, aunque no dio detalles de qué tipo: "Se está tomando el tiempo necesario para buscar una evaluación y un tratamiento".

Más casos

Seis mujeres acusaron al director de cine Brett Ratner de acoso sexual y conducta inapropiada.

Brett Ratner tiene 48 años. / Getty Images

El abogado del director de películas como Una pareja explosiva" y "X-Men: la batalla final", negó categóricamente las acusaciones en su contra.