Estados Unidos: lo que se sabe de Devin Kelley, el autor del tiroteo en una iglesia de Texas que dejó 26 muertos

Un exmilitar que fue expulsado del ejército por mala conducta.

Poco a poco comienzan a conocerse datos de Devin Patrick Kelley, el hombre de 26 años que el domingo llevó a cabo un tiroteo en una iglesia en la localidad de Sutherland Springs, en Estados Unidos.

El ataque, que ocurrió en la Primera Iglesia Bautista, a 45 kilómetros de la ciudad de San Antonio, dejó 26 personas muertas y más de 20 heridas, según confirmó el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott.

Según las autoridades, Kelley usó un rifle de asalto Ruger AR-15. Vestía de negro y llevaba puesto un chaleco antibalas.

El atacante escapó en su vehículo y se estrelló unos cuantos kilómetros más adelante.

Posteriormente fue encontrado muerto dentro del vehículo, donde había armas.

Juzgado en un tribunal militar

Kelley fue miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Desde 2010 sirvió en el departamento de preparación logística en la Base de la Fuerza Aérea Holloman, en Nuevo México.

Dos años después fue juzgado en una corte marcial por agredir a su esposa y a su hijo, y sentenciado a un año en prisión militar. En 2014 fue expulsado del ejército por "mala conducta".

El ataque en Sutherland Springs surge un mes después de que un hombre armado mató a 58 personas en un concierto en Las Vegas. / BBC

No se sabe qué fue lo que motivó el ataque ni cómo adquirió el arma utilizada.

El alguacil de la localidad, Joe Tackitt, dijo que sus "suegros o exsuegros" asistían de vez en cuando a la iglesia, pero que el domingo no estaban.

A Kelley se le había negado el permiso para comprar armas en el estado de Texas, indicó el gobernador estatal, Greg Abbott.

"Este es un hombre que tenía algunos problemas mentales desde hace mucho tiempo", añadió.

Según fuentes policiales anónimas citadas por el diario The New York Times, Kelley vivía en la casa de sus padres en New Braunfels, 56 kilómetros al norte de Sutherland Springs.

Fue allí que lo acusaron de agredir a su esposa e hijo. Volvió a casarse en 2014.

Su página de Facebook fue eliminada tras el incidente, pero en su foto de perfil se lo podía ver con dos niños. También aparecía una foto de un rifle de asalto y una cita de Mark Twain: "No temo la muerte. He estado muerto por millones y millones de años antes de nacer y no he sufrido ningún inconveniente por ello".

Su perfil en la red LinkedIn sigue visible. Allí menciona que le interesan el bienestar animal, las artes y la cultura, los niños y los derechos civiles. Y se describe a sí mismo como una "persona dedicada que trabaja duro".

El hecho surge un mes después de que un hombre armado mató a 58 personas en un concierto en Las Vegas, en el ataque más letal en la historia de Estados Unidos.