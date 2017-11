Gabrielle Walker: "Hay que cambiar la historia: de una de santos contra pecadores a una en la que todos luchamos juntos"

El cambio climático esta transformando nuestro planeta de forma irreversible: sequías, inundaciones, incendios forestales y huracanes de violencia extrema son solo algunos de los impactos que estamos empezando a ver cada vez con más frecuencia.

No obstante, nada de esto empaña el optimismo que Gabrielle Walker mantiene respecto al futuro.

"El pesimismo es un lujo que no puedo permitirme", sostiene la doctora en Ciencias Naturales de la Universidad de Cambridge (Inglaterra), experta en cambio climático y autora de cuatro libros sobre el tema (el más reciente "Antártica: retrato íntimo de uno de los continentes más misteriosos").

Walker participará en dos charlas (una el 10 y otra el 11 de noviembre) en el Hay Festival Arequipa, en Perú, ocasión a la que BBC Mundo acompaña con una cobertura especial.

Antes de viajar, aceptó contestar las preguntas de nuestros lectores.

1 ¿Tienen alguna posibilidad de impacto real las iniciativas locales como reforestar una pequeña parcela o generar más verde en el espacio individual? ¿O es un esfuerzo inútil, una gota de pureza en un océano de contaminación? (Juan Agustín, Neuquén Argentina)

Me gustaría decir que cada esfuerzo es importante, pero Juan Agustín tiene razón, porque esto es un reto global y creo que antes de estos últimos años hemos hecho demasiadas cosas pequeñas pensando que eso podría resolver el problema.

Creo que hay que cambiar la mentalidad porque necesitamos soluciones globales importantes y no solo esfuerzos pequeños por aquí y por allá.

Las acciones individuales, dice Walker, contribuyen a inspirar a los demás. / Getty Images

Sin embargo, muchas de las soluciones van a salir de las comunidades. Y si haces algo a nivel local, no solo vas a poder cambiar tu situación sino que también servirás de inspiración para otras comunidades.

Para mí lo importante es poder cambiar la historia, de una historia de desesperanza a una historia de posibilidades.

Y, cada esfuerzo, ayuda a cambiar un poco esa historia: de la pesadilla que tenemos al sueño que necesitamos.

2 ¿Cuán importante es el impacto de las acciones cotidianas, de la gente común destinadas a cuidar el ambiente? ¿Qué considera más importante, dichas acciones o reformas políticas? (Rodrigo Cáceres, Lima, Perú)

Es muy importante lo que hacen los políticos y los líderes de las empresas. Y confieso que mucho de mi trabajo ahora es tratar de ayudar a los líderes en este sentido.

Pero la gente puede hacer dos cosas importantes: uno, como dije antes, es cambiar la historia y, dos, es presionar a las empresas y a los políticos para dar más fuerza a sus ideas (para combatir el cambio climático).

Porque en cada empresa y en cada partido político hay personas que quieren cambiar y otras que quieren parar lo que se está haciendo, y si puedes presionar como individuo, eso ayuda a los "campeones" dentro de las organizaciones.

3 -¿Cómo convencer a los líderes políticos de la gravedad y urgencia de este tema? (Fabián Carvallo Vargas, Ciudad de México, México)

Ya lo saben casi todos. Es algo increíble. Si consideras el Acuerdo de París, sólo un país no firmó el acuerdo y otro que dijo que quiere salirse: Siria y Estados Unidos.

Aparte de eso, todos los países han firmado y han dicho "vamos a hacer algo para enfrentar este desafío".

Walker es una de las conferencistas del Festival Hay Arequipa. / BBC

Si piensas qué otros acuerdos todo el mundo ha firmado, no hay ningún otro.

Se dice que los líderes no están haciendo nada, pero no es verdad. Ya los políticos saben y ya están haciendo cosas importantes para cambiar la situación.

No es lo suficientemente rápido, pero ya lo saben.

4 – ¿Cómo la sociedad internacional puede convencer a Estados Unidos de quedarse en el Acuerdo de París y cumplirlo? (Gabriel Magallón Torres, Ciudad de México, México)

Tengo que confesar que la mañana del anuncio de "nuestro amigo" Donald Trump me sentí deprimida, pero sólo por unas horas y no sólo porque siempre soy optimista, sino porque inmediatamente después del anuncio, tres estados (California, Washington y Nueva York) dijeron que iban a continuar con el acuerdo en sus estados.

Después de que Trump anunciara su retiro del acuerdo de París, varios alcaldes dijeron que ellos sí cumplirían con lo pactado. / AFP

Luego, 60 alcaldes en EE.UU. dijeron lo mismo para sus ciudades. Más tarde se sumaron 100, luego 200, 300 y más tarde empresas siguieron el ejemplo.

Incluso Exxon Mobile y Goldman Sachs. El día del anuncio de Trump, el jefe de Goldman Sachs hizo su primer tuit en su vida y ¿sabes qué dijo? Que lo que estaba haciendo Trump en relación a París era un error.

Es importante tratar de convencer a Donald Trump, aunque es muy difícil. Pero al mismo tiempo, no es difícil convencer a EE.UU, porque los alcaldes, los estados, las empresas ya están convencidas.

5 – ¿Se puede salvar al planeta del cambio climático en un sistema de crecimiento infinito en un planeta finito y cuya principal meta es el interés propio, ya sea nacional o individual? (Fabricio Fercher, Paraná, Entre Ríos, Argentina)

No, claro que no es posible. Pero déjame a cambiar un poco la pregunta, porque lo importante es considerar qué queremos decir con crecimiento.

En este momento, nos estamos comportando como si el planeta fuera infinito y eso no es así. Podemos crecer en maneras muy diferentes. En este momento estamos desperdiciando muchas cosas. La NASA, por ejemplo, no desperdicia nada, no porque sea buena sino porque no es estúpida.

Para frenar el problema de la sobrepoblación es crucial educar a las niñas, sostiene Walker. / Getty Images

Las especies que desperdician, no sobreviven. Entonces necesitamos cambiar cómo manejamos nuestras vidas y al mismo tiempo, cambiar cómo medimos el crecimiento y el éxito.

Ahora, medimos el éxito de los países por el dinero, pero necesitamos empezar a medirlo con otros parámetros como la felicidad o el bienestar y así podremos crecer sin consumir al planeta.

Otra cosa importante es la población. En este momento somos demasiados para el planeta. La solución es muy sencilla: para bajar la población necesitamos educar a las niñas.

6 – Se ha querido presentar el cambio climático como una disputa entre países pobres y ricos. ¿Le conviene al movimiento ambientalista abordar dicho problema bajo una visión reduccionista de culpables y no culpables? (Katherine, Madrid, España)

Necesitamos cambiar la historia de una de santos contra pecadores a una en la que todos estamos luchando contra el cambio climático y no entre nosotros.

Hay dos historias: una en la que el problema es el capitalismo y todo es un desastre y que nadie está haciendo nada y en la que tenemos que dejar las cosas que nos gustan y ser infelices y hay otra historia en la que el cambio climático no existe, donde es una conspiración de la gente de izquierda que no comparte sus valores.

Walker se confiesa una "adicta" al hielo: ha viajado 12 veces a los polos. / BBC

Para mí se ha perdido mucho tiempo en el conflicto entre estas dos visiones y ninguna de las dos es verdad.

Lo importante es que todos estamos en el mismo barco y todos necesitamos usar nuestra creatividad y fuerza para salir de esta situación.

No es una cuestión de ricos contra pobres y no es izquierda contra derecha o mujeres contra hombres, todos vivimos en este planeta y si perdemos la capacidad de sobrevivir moriremos todos.

Necesitamos dejar estas historias atrás y empezar a imaginar cómo es el mundo que necesitamos y después crearlo juntos.

7 – Trabajé en investigación para obtener combustibles líquidos por fermentación, ¿cree usted que la búsqueda para reemplazar los combustibles fósiles es parte de la solución? (Noelia Elia, Lexington, Kentucky, EE.UU.)

Claro que sí, pero lo importante es focalizar sobre las soluciones. Algunas veces hemos solucionado esto con otros líquidos, sin considerar cómo la creación de estos puede generar tantas emisiones como los combustibles fósiles.

Hay que mirar todo el proceso de fabricación y el uso de estos líquidos para asegurarnos de que en realidad es mejor.

¿Cómo reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles? / Getty Images

Por ejemplo, está la posibilidad de usar el maíz para generar alcohol para reemplazar el petróleo para los carros. Pero el problema es que usar alimentos para crear líquidos como combustibles puede subir el precio de la comida y eso no es justo para las personas más pobres.

Y usar energía para crear un combustible a partir del maíz, si esta no es renovable, al final terminas generando tantas emisiones como las que genera el petróleo.

En algunas partes del mundo están investigando la posibilidad de usar las partes no comestibles (del maíz) para generar combustible y esto puede ser importante.

Creo que hay una lucha entre estos líquidos y la electricidad y el hidrógeno para el futuro del transporte. Habrá que ver cuál va a ganar.

Este artículo es parte de la versión digital del Hay Festival Arequipa, un encuentro de escritores y pensadores que se realiza en esa ciudad peruana entre el 9 y el 12 de noviembre.

