Ponte a prueba: ¿qué tan bueno eres con las abreviaturas?

Me comuniqué con la prof. María Ángeles Fernández. Me aconsejó que para ser Lic. en Historia, el mejor lugar es Universidad de Bs. As.

Las abreviaturas en español están muy presentes en el uso del idioma, sobre todo en la escritura.

Según la Real Academia Española, las abreviaturas son una representación gráfica reducida de una palabra o de un grupo de palabras, obtenida mediante un procedimiento de abreviación en que se suprimen letras finales o centrales, cerradas generalmente con un punto y raramente con una barra.

Por ejemplo, la abreviatura de afectísimo es afmo; y la de calle es c/.

Te desafiamos a que respondas, si sabes y si no adivines, el significado de las siguientes abreviaturas.

Atte.

