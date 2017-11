¿Es esta la "cárcel" más lujosa del mundo? El Ritz-Carlton que ''sirve de prisión'' para los príncipes de Arabia Saudita

Es una marca que se jacta de tener "hoteles y resorts de lujo que crean experiencias de viaje inolvidables en los principales destinos del mundo".

Presidentes, primeros ministros y miembros de la realeza se han hospedado en la exclusiva cadena de hoteles Ritz-Carlton, un hogar lejos del hogar para los adinerados.

Pero, de acuerdo a reportes de medios, el de Riad, la capital saudita, se ha convertido en una jaula dorada.

Menos de seis meses después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitara el Ritz-Carlton en su primer viaje oficial a Arabia Saudita, quienes habitan sus lujosas instalaciones ahora son prominentes figuras sauditas que están allí bajo arresto.

Es por ello que el hotel está siendo señalado como "la prisión más lujosa del mundo".

En lo que en el país describen como una purga anticorrupción en el reino conservador, fueron detenidos 11 príncipes, cuatro ministros y docenas de exministros.

El comité anticorrupción que lidera el príncipe Mohammed bin Salman ordenó los arrestos de 11 príncipes, cuatro ministros y docenas de exministros. / AFP

Entre los detenidos está el príncipe Alwaleed bin Talal, un multimillonario con inversiones en Apple y Twitter.

Las autoridades sauditas no han confirmado si están en el hotel Ritz-Carlton, pero un funcionario saudita citado por el diario británico The Guardian dijo que el príncipe Mohammed bin Salman "no podía haberlos puesto en la cárcel".

"Y eso él lo sabe. Así que esta fue la solución más digna que pudo encontrar".

El complejo hotelero, con seis años de existencia, tiene 492 habitaciones y ocupa un terreno de más de 200.000 metros cuadrados.

Colchonetas en un opulento salón

Un video publicado el martes por el diario estadounidense The New York Times mostró lo que describe como uno de los opulentos salones del Ritz-Carlton ocupado por colchonetas tendidas en el suelo.

En la grabación, también puede verse a hombres uniformados, mantas de diferentes colores y estampados, y un rifle apoyado sobre una pared.

El salón B del hotel Ritz-Carlton en Riad. (Foto: web Ritz-Carlton Riad) / BBC

El salón B del hotel, que varios medios señalan como el que aparece en el video, suele utilizarse como una sala de banquetes con capacidad para albergar a unas 2.000 personas.

La presentadora del canal de televisión Al Jazeera en Qatar Khadija Benguenna compartió en su cuenta de Twitter una fotografía que parece mostrar el mismo espacio del hotel con colchonetas en el suelo.

Desde el domingo, carros de la policía rodean el complejo hotelero y los imponentes portones de la fachada permanecen cerrados, según describió el corresponsal de la agencia AFP en Riad, Anuj Chopra.

A su vez, la página web del hotel tiene un aviso desde el lunes que indica: "Debido a circunstancias imprevistas, las líneas de internet y telefónicas del hotel están desconectadas hasta nuevo aviso".

La página web del hotel muestra un aviso que dice que sus líneas de internet y telefónicas están desconectadas hasta nuevo aviso. / BBC

Los huéspedes que estaban allí el sábado recibieron la orden de empacar sus maletas y reunirse en el vestíbulo del Ritz-Carlton antes de ser trasladados a otros hoteles de la capital saudita, según reportó The Guardian.

¿Se puede hacer una reservación?

La BBC intentó el martes realizar una reservación, pero el experimento resultó inútil.

El hotel Ritz-Carlton en Riad, Arabia Saudita, abrió sus puertas hace seis años y desde entonces recibe a los poderosos. / Reuters

La página web del Ritz-Carlton señaló que no hay habitaciones disponibles en noviembre, aunque en algún punto sí sugirió que una habitación doble podía reservarse por unos días a mediados de diciembre por la suma de 1.300 riyals (unos US$350) por noche.

Sin embargo, esta ventanilla pronto desapareció y esta instalación del imperio lujoso de hoteles parece estar cerrada a nuevos negocios in el futuro cercano.

El Ritz-Carlton en Riad y un edificio contiguo fueron las sedes de una conferencia internacional que promovió al reino como un destino de inversiones hace apenas 10 días.

A ese evento internacional acudieron al menos uno de los poderosos hombres que hoy están arrestados.