La indignación por el video con el cadáver de un suicida publicado por el youtuber Logan Paul

¿Fue Logan Paul demasiado lejos?

Esta estrella estadounidense de YouTube recibió un aluvión de críticas por publicar un video el domingo en el que muestra el cadáver de un suicida en Japón.

En la grabación de 15 minutos, Logan Paul y unos amigos caminan por el bosque de Aokigahara, ubicado a los pies del monte Fuji, a unos 160 kilómetros al oeste de Tokio.

Esta floresta tiene una reputación trágica en Japón y otros países por ser un lugar donde se cometen suicidios frecuentemente.

Al entrar con la intención de filmar el aspecto "embrujado" del sitio, según dicen en el video, y caminar una corta distancia, el grupo de Paul se topa con el cuerpo de un hombre.

Todos se sorprenden, pero también hacen bromas. Algunos comentarios en internet califican la escena como "irrespetuosa" y "repugnante".

La filmación recibió millones de visitas antes de que fuera retirada.

En la filmación, Paul le pregunta a uno de sus amigos "¿Qué? ¿Nunca te has parado al lado de un tipo muerto?" y se ríe. / Getty Images

Logan Paul, que tiene más de 15 millones de seguidores en YouTube, publicó una disculpa en Twitter el lunes.

El youtuber dijo que se había "equivocado a causa de la sorpresa y el asombro" que sintió en el momento.

Alta tasa de suicidios

Japón tiene una de las tasas de suicidio más altas del mundo.

El número de suicidios ocurridos en Aokigahara cada año no se difunde, para evitar publicitar el lugar.

En el bosque hay letreros que instan a las personas a buscar ayuda médica en vez de quitarse la vida.

Pero estos mensajes no sirvieron para evitar la muerte de la persona que Paul y sus amigos encontraron.

Este grupo se filmó acercándose al cuerpo, que muestran en varios primeros planos (el rostro aparece difuminado).

En un video publicado el martes, Logan Paul dijo que no esperaba ser perdonado y que estaba avergonzado de sí mismo. / Getty Images

Un miembro del grupo se escucha fuera de cámara diciendo que "no se siente bien" haciendo eso.

Paul le pregunta "¿Qué? ¿Nunca te has parado al lado de un tipo muerto?" y se ríe.

La identidad del hombre fallecido no se conoce.

Disculpas

El polémico video era parte de una serie de publicaciones sobre Japón, donde Paul estaba de viaje con otras personas.

Para el lunes, el nombre de la celebridad de internet era una tendencia global en Twitter.

Aunque algunos usuarios dijeron que el youtuber había ayudado a crear conciencia sobre el suicidio, los comentarios fueron abrumadoramente negativos.

Muchos lo acusan de actuar de manera inapropiada y de ser irrespetuoso. Algunos incluso pidieron que se cierre su canal de YouTube.

https://twitter.com/AnnaAkana/status/948080312159895552

"Uno no entra en un bosque de suicidios con una cámara y luego dice que es para generar conciencia sobre la salud mental", escribió Anna Akana en Twitter.

https://twitter.com/obviouslyapril/status/948070892092973058

April dijo que "Logan Paul sabía lo que estaba haciendo" y que "no lo lamenta". Agregó que "le faltó el respeto a la víctima del suicidio, a la gente con enfermedades mentales y a Japón".

https://twitter.com/francismmaxwell/status/948082697527635968

Para Francis Maxwell, "la peor parte es que el grueso de fans de Logan Paul son niños pequeños, que vieron a su ídolo reírse y bromear ante alguien que había puesto fin a su vida".

Pero otras personas opinaron que Paul había cometido un "error" y que debía ser perdonado: "Todavía eres el mejor y siempre lo serás", decía un tuit, con el hashtag #Logan_you_are_forgiven (Logan Paul estás perdonado).

En su disculpa, publicada en Twitter, Paul dijo: "Estoy rodeado de gente buena y creo que tomo buenas decisiones, pero sigo siendo un ser humano. Puedo equivocarme".

Afirmó que no lo hizo por obtener visitas, sino que quería "crear una onda positiva en internet, no causar una ola de negatividad", y "generar conciencia sobre el suicidio y la prevención del mismo".

https://twitter.com/LoganPaul/status/948026294066864128

El martes, Paul publicó un video en el que vuelve a disculparse y se dirige a sus fans que defendieron sus acciones.

"Por favor no lo hagan. No merecen ser defendidas", señala. "No espero ser perdonado. Estoy avergonzado de mí mismo".

En la grabación en el bosque de Japón, el videoblogger asegura que no está ganando dinero con el contenido.

La BBC trató de contactarse con YouTube, que paga por los videos que acumulan una cierta cantidad de visitas, pero no obtuvo respuesta.