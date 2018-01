Muere Thomas Monson, el "profeta" mormón, que aumentó a los seguidores de esa fe y lideró la oposición al matrimonio gay en California

Thomas Monson, el presidente de la iglesia mormona, que aumentó a los seguidores de esa fe y lideró la oposición de la institución al matrimonio gay en California en 2008, murió a los 90 años.

Según la iglesia mormona, durante su liderazgo de casi 10 años la afiliación a la institución creció de 13 millones a más de 16 millones en todo el mundo y docenas de nuevos templos fueron anunciados y construidos en distintos lugares del mundo.

Para los seguidores de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el presidente es también su "profeta", que recibe revelaciones divinas.

Desde 1963, Monson también pertenecía al "quórum de los doce apóstoles", que es el segundo consejo de gobierno más importante de esa iglesia después de la "Primera presidencia" formada por tres hombres.

Cuando fue nombrado como "nuevo apóstol de Jesucristo en 1963 tenía 36 años. "Era increíblemente joven, Nadie tan joven había sido nombrado en más de un siglo", asegura el diario Deseret News,

Monson murió en su casa en Salt Lake City y rodeado de su familia a causa de la edad, asegura en su página web la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida como iglesia mormona.

Monson se convirtió en febrero de 2008 en el decimosexto líder de la iglesia mormona, tras la muerte del anterior, Gordon Hinckley.

En su página web se asegura que "no se espera que un sucesor sea escogido de manera formal" hasta después del funeral de Monson. Sin embargo, la tradición, la presidencia la ocuparía Russell Nelson, de 93 años, que es el más antiguo de los consejeros mormones actualmente.

Durante su presidencia, Monson redujo la edad mínima requerida para los misionarios, lo que llevó a un incremento de estos a la iglesia en los últimos años.

Entre los mormones más famosos está Mitt Romney, que fue candidato presidencial republicano en 2012.

"Será recordado por la abunduancia de su amor y su compasión desbordada por cada uno de los hijos de Dios", aseguró en un post en su cuenta de Facebook.

En 2008, liderados por Moson, los mormones lideraron una fuerte campaña para apoyar la prohibición del matrimonio gay en California. Esto resultó en protestas y vandalismo en contra de los templos de la iglesia en distintas partes de Estados Unidos.

