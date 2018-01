Globos de Oro 2018: los ganadores en los primeros premios de la era "post-Weinstein"

Empezó en Los Ángeles la entrega de los Globos de Oro, los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood a los mejores trabajos de cine y televisión.

La gala fue precedida del habitual desfile de los artistas sobre la alfombra roja.

Este año, el negro fue el color predominante como gesto de solidaridad con las mujeres que han sufrido acoso o abuso sexual y también como un grito contra la violencia y la desigualdad.

Los principales ganadores de la noche hasta el momento:

Mejor serie de televisión (drama): The Handmaid's Tale, o "El cuento de la criada".

The Handmaid's Tale, o "El cuento de la criada". Mejor película de animación: "Coco".

"Coco". Mejor actriz de reparto: Allison Janney, por I, Tonya.

Allison Janney, por I, Tonya. Mejor actor de televisión (musical o comedia): Aziz Ansari, por Master of None.

Aziz Ansari, por Master of None. Mejor actor de televisión (drama): Sterling K. Brown, por This is Us.

Sterling K. Brown, por This is Us. Mejor actriz de serie dramática : Elisabeth Moss, por The Handmaid's Tale o "El cuento de la criada".

Elisabeth Moss, por The Handmaid's Tale o "El cuento de la criada". Mejor actor de comedia o musical: James Franco por The Disaster Artist.

James Franco por The Disaster Artist. Mejor actor en serie televisiva de edición limitada: Ewan McGregor, por Fargo.

El maestro de ceremonias de esta 75ª edición de los premios es el comediante y presentador de televisión Seth Meyers.

"Esto parece una sala llena de personas que pertenecen a la élite pero cuando estás en el escenario necesitas maquilladores, asistentes, camarógrafos… personas que trabajan largas jornadas, esa gente no está ahí gracias a su papá rico", dijo Seth Meyers como parte de su monólogo de apertura.

Las protagonistas de la noche fueron las mujeres, que vestidas de negro protestaron por el acoso y la violencia sexual en la industria del cine y la televisión. / Getty Images

Como había avisado, Meyers no fue tímido a la hora de abordar el tema de los escándalos sexuales que ha cobrado gran relevancia desde que el pasado mes de octubre salieran a la luz numerosas acusaciones contra el productor de cine Harvey Weinstein.

Premios de cine y televisión

El primer premio de la noche fue para Nicole Kidman como mejor actriz de miniserie de televisión por Big Little Lies.

"Este personaje representa algo que está en el centro del debate hoy día. Mantengamos viva esa conversación", exclamó Kidman en su discurso de agradecimiento al recibir el premio.

En la categoría de Mejor actor de reparto en una película, el ganador fue Sam Rockwell por su papel en "Tres anuncios por un crimen".

Los premios de este año vienen después de que Hollywood se ha sacudido por escándalos de acoso sexual. / Getty Images

La mejor actriz de comedia de televisión es Rachel Brosnahan por la serie de Amazon The Marvelous Mrs. Maisel.

Y como mejor actriz de serie dramática, la elegida ha sido Elisabeth Moss por su papel en "El cuento de la criada", de la plataforma Hulu.

Sterling K. Brown ha recibido el Globo de Oro por la serie dramática This is Us.

El premio a la mejor canción original fue This is Me, de la película The Greatest Showman.

Alexandre Desplat fue el ganador en la categoría de Mejor Banda Sonora Original por su trabajo en "La forma del agua", una de las cintas nominadas a Mejor película (drama).

