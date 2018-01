Qué es el trastorno autonómico que sufre la cantante estadounidense Solange Knowles

La artista estadounidense Solange Knowles, la hermana menor de Beyoncé, anunció en Instagram hace un par de semanas que cancelaba un concierto en Sudáfrica por un problema de salud que sorprendió a sus seguidores.

Se llama trastorno autonómico y, según asegura la cantante, el diagnóstico es "complicado" y todavía está "aprendiendo mucho" sobre lo que le pasa.

"Durante los últimos cinco meses me he estado tratando en silencio y lidiando con un trastorno autonómico", escribió en la red social la artista, que ganó un premio Grammy en 2017 en la categoría de Mejor Intérprete del género R&B por su canción "Cranes in the Sky".

Añadía la joven de 31 años que no ha sido un "viaje fácil" para ella. "A veces me siento bien y otras no".

¿En qué consiste este trastorno?

Difícil de diagnosticar

Un trastorno autonómico hace referencia a un problema con el sistema nervioso autónomo (SNA), que influencia prácticamente a todos los órganos de nuestro cuerpo porque controla la función visceral.

Influye por ejemplo en el funcionamiento del aparato cardiovascular, el aparato gastrointestinal, la vejiga o la función sexual.

El sistema autónomo controla además procesos involuntarios en nuestro organismo como el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, la digestión o la temperatura corporal.

https://www.instagram.com/p/BdNmg26BVcI/?hl=es&taken-by=saintrecords

Por eso los síntomas de una disfunción autonómica pueden ser tan variados. Tanto, que en general estas enfermedades se manifiestan de manera muy heterogénea y se suelen diagnosticar tarde.

Solange Knowles dijo que tenía un diagnóstico "complicado" pero no dio detalles sobre los síntomas ni el tipo de trastorno autonómico que padece.

Existen muchas enfermedades diferentes bajo este espectro, de distinta gravedad y complejidad.

Entre los síntomas habituales están los mareos, desmayos o vahídos, la presión arterial baja, trastornos visuales como visión borrosa, fatiga y problemas digestivos.

Trastorno autonómico puro

En la mayoría de los pacientes la disfunción autonómica va asociada como una enfermedad secundaria a otros problemas neurológicos como la enfermedad de Parkinson, la atrofia multisistémica o neuropatías periféricas, o a otros problemas de salud como el alcoholismo o la diabetes, según información del servicio de salud pública de Reino Unido, NHS por sus siglas en inglés.

Knowles, de 31 años, prometió que volverá a Sudáfrica para presentarse en el festival Afropunk. / BBC

Pero hay algunos casos raros en los que el trastorno autonómico es puro, y se presenta sin que haya otros problemas neurológicos.

Según información de la clínica Mayo de Estados Unidos, se estima que en ese país un millón de personas convive con un trastorno autonómico primario o puro.

Como el espectro de enfermedades que afectan al sistema nervioso autónomo es tan amplio también lo es el pronóstico y el manejo terapéutico para cada paciente.

Por ahora Solange no volvió a dar detalles de su trastorno.

