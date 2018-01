Quién es Doug Jones, el "monstruo fetiche" de Guillermo del Toro convertido en anfibio en "La forma del agua"

"Desde niño he sido fiel a los monstruos. Me han salvado y me han absuelto, porque creo que los monstruos son los santos patronos de nuestra dichosa imperfección".

Esas fueron las palabras del director mexicano Guillermo del Toro tras recibir la noche del domingo el premio a Mejor director en la entrega de los Globos de Oro 2018.

Desde "El laberinto del Fauno", "Hellboy" y hasta "La forma del agua", por la que fue premiado el domingo, las películas del cineasta de 53 años han estado íntimamente relacionadas con los monstruos.

Y para interpretar a esos seres sacados de las fantasías, hay un nombre clave: Doug Jones.

Doug Jones ha participado en decenas de películas, pero su rostro es uno de los menos conocidos del público. / Getty Images

Este actor estadounidense, de 1,90 metros, ha participado en numerosas películas interpretando a seres fantasiosos que el público conoce bien, pero pocos saben quién está detrás del maquillaje.

En su más reciente colaboración con el director mexicano, al que conoce desde 1997, Jones interpreta al "hombre anfibio" en la película "La forma del agua".

Pero muchos no saben que Jones es el hombre alto que encarna los dos seres mitológicos principales de "El laberinto del fauno", uno de los grandes éxitos de Guillermo del Toro.

En esa cinta de 2006 interpretó tanto al fauno como al hombre pálido con ojos en las manos.

"Soy contratado porque soy alto, delgado y con otros talentos, creo… Pero los realizadores de criaturas les encanta comenzar con una paleta delgada y larga, porque pueden construir sobre ella y no hacerla demasiado voluminosa", dijo Jones en una ocasión al sitio BuzzFeed.

Con Del Toro también estuvo tras el personaje llamado "The bye bye man" de la película "Nunca digas su nombre".

Guillermo del Toro obtuvo por primera vez el Globo de Oro a Mejor director. / EPA

Otro papel con el director mexicano ocurre en "La cumbre escarlata", donde Jones aparece en personajes femeninos como el del fantasma de la madre de Edith y como la señora Sharpe.

De la serie de películas de Hellboy, Jones aparece en la cinta dos, "El ejército dorado" (2008), interpretando el papel de Abe Sapien, al igual que en la primera entrega de 2004.

Su primera colaboración con el director mexicano fue en "Mimic", donde Doug Jones interpretó al personaje llamado Long John.

Sin embargo, Jones también aparece en muchas otras películas interpretando personajes ficticios.

Para Guillermo del Toro, "un artista de criaturas debe ser una combinación muy extraña de corredor de maratones y mimo, que puede expresarse a través de capas y capas de látex y acrílico y silicio".

Quizás esa fidelidad a los monstruos que el mexicano confesó en al recibir su Globo de Oro ha sido correspondida por la fidelidad de Doug Jones.

"Creo que él es, si no el más comprometido, uno de los actores más comprometidos con los que he trabajado", declaró Del Toro el año pasado a BuzzFeed.