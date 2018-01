Los riesgos del reto de las cápsulas de detergente que es cada vez más popular en internet y preocupa a las autoridades de EE.UU.

No están muy convencidos, pero igual se los meten en la boca. Los muerden y, con asco, los escupen.

En las últimas semanas ha aumentado el número de videos que circulan en internet en los que se ve a adolescentes "comiendo" cápsulas de jabón para lavar ropa que, además del detergente, incluyen suavizante y cloro.

Todo comenzó como una broma, pero la situación llegó a tal punto, que incluso la Comisión para la Seguridad en el Consumo de Productos de Estados Unidos tuvo que intervenir.

"Humanos unidos en contra de la ingesta de cápsulas de jabón. No son un tentempié. La cantidad de veces que se vea un video y los 'me gusta' no valen la pena. No comas veneno", se lee en una imagen que compartió en su cuenta de Twitter.

Algunos lo han identificado como el reto de la cápsula de jabón Tide, que es una marca de detergente que pertenece a la multinacional Procter & Gamble. En inglés se conoce como el Tide pod challenge.

BBC

Potenciales efectos del consumo de jabón

Convulsiones

Edema pulmonar

Paro respiratorio

Coma

Muerte

Fuente: Asociación Estadounidense de los Centros de Control de Intoxicaciones ( AAPCC)

https://twitter.com/USCPSC/status/953609992556437505

En aumento

A lo largo de los últimos cinco años, la Asociación Estadounidense de los Centros de Control de Intoxicaciones (AAPCC, por sus siglas en inglés) ha recibido más de 50.000 llamadas relacionadas con casos de personas que estuvieron expuestas de alguna manera a detergente de ropa.

La mayoría de los afectados, sin embargo, han sido niños menores de cinco años. Pero en las últimas semanas, la situación ha cambiado.

"La tendencia reciente de adolescentes que ingieren cápsulas de jabón (lo filman) y comparten los videos a través de diversas plataformas de video y redes sociales, ha causado gran preocupación", señala en un comunicado de prensa emitido a principios de esta semana.

La organización explica que en 2016 registró 39 casos de adolescentes (con edades comprendidas entre los 13 y los 19 años) que intencionalmente estuvieron expuestos a la sustancia química. En 2017, totalizaron 53 incidentes.

"Pero en lo que va de 2018, los centros han manejado 39 casos en el mismo grupo etario. En 91% de los mismos, el jabón ha sido ingerido", refiere el comunicado de la AAPCC.