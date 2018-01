Por qué varios actores de Hollywood dicen arrepentirse de haber trabajado con Woody Allen y qué tiene que ver eso con su hija adoptiva, Dylan Farrow

"No volveré a trabajar con él", fue la categórica sentencia del actor británico y ganador del Oscar Colin Firth acerca de participar en una película de Woody Allen.

Firth, quien dio la declaración el viernes al diario The Guardian, se sumó a una lista de actores reconocidos que han expresado públicamente su rechazo al cineasta de culto.

Allen es tal vez uno de los nombres más rutilantes del cine estadounidense y por estos días se ha convertido en el nuevo eje del escándalo de abusos sexuales que sacude a Hollywood desde el año pasado.

La razón por la que Allen, de 82 años y famoso por dirigir y escribir películas como "Annie Hall", "Manhattan" y "Medianoche en París", se encuentra en el ojo del huracán es su hija adoptiva, Dylan Farrow.

Desde hace más de 20 años, Farrow -que el jueves dio su primera entrevista en televisión- ha reiterado sus denuncias contra Allen por supuestos abusos, ocurridos cuando ella era apenas una niña en el ático de la casa que Allen compartía con su entonces esposa, Mia Farrow.

Y a pesar de que durante esa misma cantidad de años Allen ha sostenido que nunca se propasó con su hija adoptiva, y la justicia de EE.UU. confirmó su inocencia en dos ocasiones.

Pero recién ahora algunos actores y actrices han compartido experiencias con el director que quizá den mayor crédito a la versión de Farrow.

Mía Farrow y su hija adoptiva, Dylan Farrow, acusaron de abuso sexual a Woody Allen en dos ocasiones. / Getty Images

"Te creo. Y lo siento mucho. Has dicho la verdad todo este tiempo y se me rompe el corazón por no haberte creído", escribió la semana anterior la actriz Mira Sorvino, quien trabajó con Allen en la película "Poderosa Afrodita" ("Mighty Aphrodite"), en un papel con el que ganó el premio Oscar a mejor actriz de reparto en 1995.

"No me puedo imaginar cómo te has sentido todos estos años viendo cómo todos, incluyéndome a mí y a incontables personalidades de Hollywood, alababan una y otra vez a quien habías acusado por haberte hecho tanto daño cuando eras una niña", agregó la actriz en un comunicado que fue publicado en las redes sociales.

Pero no solo fue este comunicado. Los actores Rebecca Hall y Timothée Chalamet, quienes aparecen en la última película de Allen ("Un día de lluvia en Nueva York"), anunciaron esta semana que donarán todo el dinero que ganen con el film a la fundación "Se acabó el tiempo".

"No quiero recibir el dinero de las ganancias que genere la película", explicó el joven Chalamet, famoso por la película "Llámame por tu nombre" ("Call me by your name"), en una publicación en la red social Instagram.

"Woody Allen lleva mintiendo mucho tiempo"

Según Dylan Farrow, Allen, quien en ese momento era la pareja de su madre, la actriz Mia Farrow, abusó sexualmente de ella en el ático de su casa de campo el 4 de agosto de 1992, cuando ella apenas tenía 7 años.

El actor británico Colin Firth dijo que no volverá a actuar bajo la dirección de Allen. / Getty Images

"Me llevó al pequeño ático de la casa de campo que tenía mi madre en Connecticut. Allí me dijo que me acostara boca abajo y que jugara con un tren de mi hermano que estaba allí", relató Dylan a la cadena NBC, en una entrevista televisada el jueves.

"Y mientras jugaba con el tren fui abusada sexualmente por él", explicó.

Esta acusación. sin embargo, no es nueva. Desde hace más de dos décadas tanto Farrow como su madre denunciaron al director: primero en 1992, justo después de la fecha en que habría ocurrido el incidente, y más recientemente en 2014.

En ambas ocasiones Allen no solo negó los hechos, sino que resultó exonerado por la justicia estadounidense.

"Él está mintiendo. Lleva mintiendo por mucho tiempo", dijo Farrow durante la entrevista.

"He querido dar esta entrevista para mostrar mi cara y contar mi historia. Quiero sacarlo de mí, literalmente", agregó.

Farrow también había condenado el silencio de los actores que habían trabajado junto a Allen en una carta que envió al diario Los Angeles Times en diciembre del año pasado.

Allen se casó con Soon Yi, quien también es hija adoptiva de Farrow. / Getty Images

Pero eso cambió tras el mensaje de Sorvino la semana anterior.

Al rechazo de Firth y Sorvino se sumó el de Ellen Page, quien actuó en la película "Para Roma con amor"(2012) y dijo que lamentaba haberlo hecho.

"Es el arrepentimiento más grande de mi vida como actriz", dijo en una publicación en su página de Facebook.

En su defensa

Sin embargo, no todos los actores rechazaron frontalmente a Allen. Por ejemplo, el varias veces ganador del premio Emmy Alec Baldwin señaló que desacreditar al afamado director es "triste e injusto".

El actor Alec Baldwin salió en defensa de Allen. Dijo que era "injusto y triste" renunciar a su trabajo. / Getty Images

"Woody Allen fue investigado por dos estados y no se presentaron cargos. Renunciar a él y a su trabajo, sin duda, tiene un propósito. Pero me parece injusto y triste", escribió Baldwin en su cuenta de Twitter.

"He trabajado con él en tres ocasiones y fue uno de los privilegios de mi carrera", agregó.

Por su parte, tras la entrevista de Farrow con NBC, Woody Allen envió un comunicado a la cadena televisiva.

"Por supuesto que nunca molesté a Dylan. La quiero y espero que un día ella entienda cómo ha sido engañada acerca de su padre amoroso y explotada por una madre más interesada en alimentar su rabia que en cuidar el bienestar de su hija", escribió.

Cuando estalló el escándalo de abusos sexuales en Hollywood el año pasado, Allen había salido a la defensa de Harvey Weinstein, señalando que estaba "triste" por la situación del director.

Hasta ahora se desconoce si su próxima película, "Un día de lluvia en Nueva York" y planeada para ser estrenada a mediados de este año, será presentada al público.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.