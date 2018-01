Grammy 2018: el cantante Bruno Mars sorprende y gana los 3 premios más codiciados de la música

Este domingo en la noche se celebra la 60 edición de los premios Grammy.

La ceremonia tiene lugar en el Madison Square Garden, de Nueva York, Estados Unidos.

El presentador de televisión y comediante británico James Corden es el conductor de la gala. En total, se entregan premios en 84 categorías.

Son los galardones más importantes de la música en inglés.

Alessia Cara, ganadora de la categoría Mejor artista nuevo, es la intérprete de la famosa canción "Stay". / Getty Images

Este año, varios de los asistentes y nominados llevan una rosa blanca en el pecho, como muestra de apoyo al movimiento #Time'sUp! (Se acabó el tiempo), lanzado en respuesta a los escándalos de acoso sexual que han sacudido el mundo del entretenimiento.

Una de las categorías más esperadas era Canción del año, en la que competía "Despacito", de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Pero el premio quedó en manos de "That's What I Like", de Bruno Mars.

De hecho, el tema "24K Magic" también del estadounidense, ganó otro codiciado reconocimiento: Grabación del año.

Otra de las grandes batallas de la ceremonia de 2018 era por el premio Álbum del año.

Los críticos creían que estaría reñido entre Jay-Z y Kendrick Lamar. Pero Bruno Mars volvió a sorprender y triunfo también en esta categoría.

El rapero Kendrick Lamar ganó cinco premios, uno de ellos compartido con Rihanna.

El británico Ed Sheeran ganó el galardón a Mejor interpretación individual de pop, por la famosa "Shape of you", pero no asistió a la ceremonia.

"Despacito", de Luis Fonsi y Daddy Yankee arrasó en los Grammy Latinos 2017. / AFP

"That"s What I Like", de Bruno Mars, ganó en la categoría Canción del año, en la que también competía "Despacito". / AFP

Uno de los momentos más destacados de la noche fue cuando la cantante cubana-estadounidense Camila Cabello habló sobre la inmigración a EE.UU.

"Este país fue construido por soñadores, para soñadores que persiguen el sueño americano", dijo la joven.

En EE.UU. se les llama "soñadores" a beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), creado por Barack Obama para proteger de la deportación a los inmigrantes indocumentados que entraron al país cuando todavía eran niños.

En setiembre de 2017, el gobierno de Donald Trump anunció que pondría fin a este programa.

Luego de su mensaje, Camila Cabello presentó a U2, la única banda de rock que participó en la ceremonia.

Los irlandeses tocaron afuera del Madison Square Garden, para la Estatua de la Libertad, y la canción elegida fue "Get Out of Your Own Way" . El videoclip de este tema critica directamente a Trump y al Ku Klux Klan.

Además de las referencias políticas, hubo presentaciones emotivas. Como la de Patti LuPone, que cantó "Don't Cry For Me, Argentina", la canción que le valió un premio Tony cuando en 1979 interpretó a Eva Perón en la producción original del musical "Evita".

El prestigioso compositor y empresario teatral británico Andrew Lloyd Webber, uno de los autores de "Evita", estaba entre el público del Grammy.

BBC Mundo te detalla aquí las categorías y los ganadores.