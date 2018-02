La cara menos conocida de Mauricio Pochettino, el DT sensación en Inglaterra y por el que suspira media Europa

"Mi vida es 24 horas hablando sobre fútbol".

El argentino Mauricio Pochettino no tiene problemas en reconocer que su día gira en torno a una pelota.

"Para mí se trata de cualquier conversación, de cada acción. Es mi vida, mi pasión", admite sin titubear el entrenador que desde que llegó a la Liga Premier en 2013 ha sacudido las bases del fútbol inglés.

Es tal el impacto que ha tenido al frente de Tottenham, guiando a los Spurs a cotas inimaginables en la Premier y en la Champions League, que el nombre del argentino está en la agenda de varios de los principales clubes del fútbol europeo, entre ellos Real Madrid.

Dele Alli fue uno de los goleadores en la histórica victoria sobre el Real Madrid en la Liga de Campeones. / Getty Images

También fue de su mano que surgió el núcleo de jugadores que forma la columna vertebral de la selección inglesa en el próximo Mundial de Rusia 2018, liderado por el goleador Harry Kane y su escudero Delle Alli.

Pero detrás de la imagen de técnico implacable y obsesionado que transmite al borde del campo, hay un Pochettino hasta ahora desconocido por la mayoría de aficionados que lo han visto evolucionar desde aquel joven defensor que debutó con Newell's en 1987.

"Siempre recuerdo que fui competitivo", le dijo al periodista de Nihal Arthanayake, de BBC Radio 5 Live.

"Desde un comienzo, con mis hermanos, con mis amigos, jugando en el colegio. En todo lo que me involucraba".

"No sé si fue ambición, pero se trataba de luchar por alcanzar tu sueño y solo me seguía a mismo, mis emociones. Esa fue la manera en la que me comporté", reconoció el DT que en un mes cumplirá 46 años.

"Todavía me comporto así. Con más responsabilidad ahora, pero todavía sigo mis emociones".

Desde que llegó a Inglaterra, Pochettino ha sido uno de los entrenadores más elogiados por aficionados y prensa especializada. / Getty Images

Para el técnico argentino esa es la manera "en la que disfruta la vida".

"Para mí, la familia y el fútbol son las cosas más importantes, y las dos están en el mismo nivel. No es fácil encontrar el balance, pero tengo suerte porque mi familia también ama el fútbol".

Consejos y críticas

Convivir alrededor de un balón requiere una dosis de sacrificio, de un núcleo familiar unido, pero no por eso exento de tener puntos de vista distintos.

"Después de los partidos mi esposa me da muchos consejos y críticas", reconoció.

"A veces me enojo, pregunto por qué me dice eso, pero me gusta porque siempre es importante escuchar otro punto de vista", algo que asegura le ayuda a ser más creativo.

Se convirtió en referente y capitán del Espanyol, club en el que dio también dio sus primeros pasos como entrenador. / Getty Images

El problema es que esa inspiración puede llegar en cualquier momento.

"A veces trato de mirar una película o leer un libro, pero no puedo parar. Tal vez estás mirando, pero no estás viendo concentrado y estás pensando en lo que pasó en el partido".

"Es imposible de parar, es muy, pero muy difícil".

Eso se intensifica cuando se sufre después de una derrota.

"Perder es más doloroso ahora como entrenador. Estás pensando siempre cómo puedes ayudar a los jugadores, cómo mejorar el equipo, culpándote por una decisión. Siempre duele mucho".

"Lo que siento más es la responsabilidad de hacer un buen trabajo, que es importante no fallarle a tu gente, a ti mismo, de aceptar que el fútbol es un juego que se necesita disfrutar".

Su lado formador

"Era joven cuando me convertí en papá, a los 22 años", coincidiendo con su llegada al fútbol español.

"Éramos dos cuando firmé por el Espanyol en 1994, yo y mi esposa, y en Barcelona nos convertimos en tres cuando nació mi primer hijo en enero de 1995… Fue mi mejor experiencia".

Antes de llegar a la Premier, Pochettino era recordado por esta jugada en el Mundial de 2002, que el árbitro señaló como penalti y definió el partido a favor de los ingleses. / Getty Images

"Creo que a veces los padres les gusta describir su relación con sus hijos como la de un amigo, pero eso es imposible porque siempre serás papá o mamá".

"No estoy seguro que la palabra amigo describa adecuadamente esa relación".

"Lo que trato de hacer es estar ahí para todo lo que necesiten, de manera incondicional".

Y eso es algo que también implementa como entrenador.

"Creo que es importante estar ahí, necesitan saber que estás ahí".

"Hablar cuando necesitan hablar, cuando te quieren contar contar algo o un problema que tengan. Pero no lo puedes forzar, depende de ellos".

"Es como nuestra relación con los jugadores, siempre es sobre ellos", aseguró.

"Ellos necesitan entender, también, que necesitan cometer errores y que tú estarás ahí no para criticarlos sino para decir, 'Sí, tienes que cometer errores para tener experiencia y aprender de esa experiencia'".

Los jugadores que han estado bajo su mando siempre destacan lo cercano que es como entrenador. / Getty Images

Pochettino suele ser elogiado como uno de los mejores entrenadores de formación en el mundo y eso se basa en su manera de entender el fútbol.

"En cada niño, en la expresión de su cara y de sus ojos, en el brillo de esos ojos, en esa inocencia y en esa determinación para jugar y disfrutar el fútbol, es que percibes y sientes los sueños en sus mentes".

"Entreno porque primero, desde mi punto de vista, es importante ayudar a la gente, personas que necesitan ayuda para alcanzar sus sueños".

"Estamos en una posición donde podemos hacer eso, porque el fútbol es una pasión, es sobre emociones".

"Estar involucrado y formar parte de este proyecto, compartir eso con el club, creo que es fantástico".

"Es una inspiración para nosotros seguir adelante, tratar de ayudarles a mostrar su talento, a alcanzar sus sueños por su amor al fútbol".

Un sentimiento que él mismo tuvo cuando salió de Murphy de adolescente para embarcarse en un viaje que todavía no se acaba.

