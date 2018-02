Los Eagles de Filadelfia ganan su primer título en el Super Bowl al derrotar a los pentacampeones New England Patriots

No eran los favoritos, pero los Eagles de Filadelfia ganaron su primer título en el Super Bowl al derrotar 41-33 a los New England Patriots, en el estadio US Bank de Minneapolis, Minnesota, este domingo.

Anteriormente los Eagles habían jugado la final dos veces.

Pero en ambas ocasiones perdieron la oportunidad de levantar el trofeo Vince Lombardi como campeones de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés).

La última de ellas fue hace 13 años cuando, tras llegar al último cuarto del partido con el marcador igualado, terminaron perdiendo justamente frente a los Patriots.

Pero ahora lograron cobrarse la revancha, en la edición 52 de la gran final del fútbol americano en Estados Unidos.

El equipo de Filadelfia tenía solo un título de campeonato, de 1960, cuando aún no existía el Super Bowl. Este evento empezó en 1967.