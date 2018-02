El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, anuncia su dimisión tras casi 9 años en el poder

El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, anunció este miércoles su renuncia a su cargo con "efecto inmediato".

La decisión del mandatario se produce después de que su partido, el Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés), hiciera un llamado para que abandonara el poder.

El ANC pidió a Zuma su dimisión o de lo contrario enfrentaría un voto de desconfianza en el Parlamento el jueves.

Zuma, de 75 años, ha estado en el poder desde mayo de 2009. En los últimos meses enfrentó numerosas acusaciones de corrupción.

El mandatario hizo el anuncio de su dimisión al final de un largo discurso en el que dijo que no estaba de acuerdo con la forma en que el ANC había actuado en su contra.

Expresó que no tenía temor de una moción de confianza: "He servido a la gente de Sudáfrica lo mejor que he podido".

En breve más información.