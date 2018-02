Por qué ves menos publicidad si navegas por internet con Chrome (y quién se beneficia)

¿Te molesta la publicidad en internet que parpadea para atrapar tu atención o cubre casi toda la página?

Si navegas con Chrome verás ahora menos de esos anuncios.

Y el motivo es que Google implementó a partir de este jueves su propio bloqueador de anuncios o adblocker.

La publicidad online se ha vuelto tan intrusiva que muchos usuarios simplemente bloquean todo tipo de publicidad. Y este es uno de los motivos, según observadores, por el que Google decidió crear su propio sistema para filtrar anuncios.

El bloqueador de Google sólo afectará a anuncios que no cumplan los estándares definidos por la Coalición por Mejores Anuncios, Coalition for Better Ads, que integran Google, Facebook y Microsoft entre otras empresas.

Indeseables

La coalición definió los criterios de anuncios aceptables en un programa llamado Better Ads Experience o Experiencia de Mejores Anuncios.

El programa enumera 12 tipos de anuncios indeseables, que incluyen, por ejemplo, los que ocupan más de un 30% de la pantalla del teléfono, los videos de reproducción automática con sonido activado, los que se abren antes de cargar la página y los anuncios animados que parpadean para captar constantemente tu atención.

Chris Bentzel, funcionario de Google, señaló en el blog de Chrome que la selección de los anuncios no deseables fue realizada luego de un sondeo de más de 40.000 usuarios en América del Norte y Europa.

De acuerdo a la encuesta, los anuncios considerados más intrusivos y molestos son aquellos que ocupan toda la página escondiendo el contenido de un sitio y las animaciones que parpadean, según Bentzel.

El mensaje se verá en la barra de direcciones o en la parte inferior del celular.

Advertencia

Los anuncios no se bloquean por defecto. Google tomará muestras de un sitio y analizará su publicidad y le otorgará una puntuación.

Los sitios con puntajes no aceptables serán notificados para que cambien sus prácticas, y si no lo hacen, sus anuncios serán bloqueados en Chrome luego de 30 días.

Google señaló que en pilotos iniciales más del 40% de las páginas que no cumplían con los estándares de Better Ads introdujeron modificaciones en sus sistemas de publicidad para ser aprobados.

Entre los sitios que ya hicieron cambios en sus anuncios luego de advertencias de Google están los periódicos LA Times y Chicago Tribune.

La industria publicitaria ha recibido bien el nuevo bloqueador de Google, de acuerdo a Emily Tan, editora de la revista Campaign.

"Al principio las empresas temían que se implementara un bloqueo sin distinciones", señaló Tan a la BBC.

"Pero ahora tenemos una idea más clara de cómo funciona el mecanismo instalado por Google".

Beneficios

"Nuestra meta no es filtrar todos los anuncios, sino mejorar la experiencia de los usuarios", dijo Google en su blog.

Muchos usuarios sentirán alivio de no tener que lidiar con publicidad agresiva, pero el nuevo bloqueador beneficia fundamentalmente a Google.

Chrome es usado en cerca del 60% de las computadoras y dispositivos móviles, según datos de Stat Counter, W3Counter and Net Applications.

La empresa controla el 42,2% del mercado publicitario digital según datos de eMarketer de septiembre de 2017 y permitir que los usuarios usen otros bloqueadores para frenar todos los anuncios sería perjudicial.

Sin embargo, los usuarios que simplemente quieran bloquear la mayor cantidad de anuncios posibles, sean de acuerdo a los estándares de Google o no, tienen otras opciones como Adblock Plus, que bloquea en promedio más del 90% de los anuncios.