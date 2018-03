Corea del Norte y los pasaportes: ¿por qué querrían Kim Jong-un y Kim Jong-il hacerse pasar por brasileños?

¿Tuvieron alguna vez el líder norcoreano Kim Jong-un y su padre, Kim Jong-il, pasaportes de Brasil?

Esta semana surgió nueva evidencia de que el actual mandatario de Corea del Norte y su predecesor obtuvieron pasaportes brasileños de forma fraudulenta en la década de 1990.

La agencia de noticias Reuters obtuvo lo que identifica como fotocopias de los documentos en los que el joven Kim Jong-un utiliza el nombre de "Josef Pwag", hijo de Ricardo y Marcela.

El documento indica como fecha de nacimiento el 1 de febrero de 1983. La del líder norcoreano es un secreto de Estado, aunque celebra su cumpleaños el 8 de enero.

Kim Jong-il tenía su propio pasaporte brasileño en el que era nombrado "Ijong Tchoi".

Aunque inicialmente BBC Brasil constató que los números y nombres que aparecen en los documentos estaban registrados como emitidos regularmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Policía Federal negó que esto fuera así.

"Josef Pwag" es el nombre que aparece en el pasaporte vinculado a Kim Jong-un, el actual líder de Corea del Norte. / Reuters

El Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño no confirmó ni negó la autenticidad de los documentos a BBC Brasil. Se limitó a decir que "está al tanto de los hechos acerca del caso".

Reuters citó a sus propias fuentes que indicaron que los pasaportes tienen las características oficiales que tenían los documentos de la década de 1990.

Aseguran que fueron emitidos en la embajada de Brasil en Praga, la capital de República Checa, en 1996.

Otras fuentes indicaron a Reuters que los documentos fueron usados para solicitar visas en países occidentales, pero no pudieron confirmar si esas visas fueron emitidas o utilizadas.

Ante toda esta información, las preguntas que surgen son: ¿Por qué la familia gobernante de Corea del Norte necesitaría documentos falsos? ¿Y por qué habrían de elegir a Brasil?

1. Lo que se sabe

Las autoridades de Brasil explicaron que aún no se puede determinar la autenticidad de los documentos debido a que fueron emitidos hace más de dos décadas cuando no había sistemas informáticos como los actuales.

Además, las embajadas de Brasil en cada país eran las responsables de emitir pasaportes y los documentos de aquella época tenían menos controles de seguridad.

Reuters obtuvo las fotocopias, pero no es posible validar que las fotos de los norcoreanos sean las originales del pasaporte o si fueron adheridas después.

Kim Jong-il, quien gobernó Corea del Norte de 1994-2011, presuntamente tenía su propio pasaporte brasileño con el nombre "Ijong Tchoi". / Reuters

Y aunque estas fotocopias no son la prueba más concluyente, no es la primera vez que los pasaportes brasileños están vinculados a la familia Kim.

En 2011, medios japoneses reportaron que Kim Jong-un y su hermano Kim Jong-chul habían ingresado al país para visitar Disneylandia en Tokio usando documentos brasileños a lo largo de las dos décadas anteriores.

Fuentes consultadas por BBC Brasil dijeron que no hay registro de la entrada al país sudamericano con los números de pasaporte de este caso. Sin embargo, eso no significa que no pudieran ser usados para ingresar a otros países.

Por su parte, Kim Jong-nam, medio hermano del actual líder norcoreano, cayó en desgracia para su padre en 2001 después de que lo atraparan tratando de ingresar a Japón usando un pasaporte de República Dominicana falsificado.

2. ¿Por qué usar a otros países?

La década de 1990 fue una época dura para Corea del Norte luego de la desintegración de la Unión Soviética, su principal aliado.

El país estaba siendo devastado por la escasez y la hambruna, mientras que a nivel mundial se lo veía como un Estado paria, con miles de millones de dólares de deuda externa.

En la diplomacia global que siguió a la Guerra Fría, Corea del Norte tenía cada vez menos naciones amigas, por lo que el pasaporte de ese país tenía un uso cada vez más limitado.

La reservada familia gobernante probablemente también necesitaba permanecer fuera del alcance del radar.

Corea del Norte atravesaba por severos problemas económicos en la década de 1990 en la que Kim Jong-il (centro) asumió el poder. / Getty Images

El doctor John Nilsson-Wright, experto en temas de Corea del Norte en el grupo de análisis británico Chatham House, considera sorprendente que Kim Jong-il hubiera intentado viajar al extranjero con un pasaporte falso.

"¿Por qué hubiera querido hacer eso? Kim Jong-il era considerado muy reacio al riesgo. Sabemos que había visitado Moscú y Pekín en varias ocasiones, pero para eso probablemente no habría necesitado un pasaporte", dice Nilsson-Wright a la BBC.

El analista ve en este caso más bien un intento de contar con "una posible vía de escape de Corea del Norte", lo cual sería "revelador y muy sorprendente".

"Había un cierto grado de incertidumbre, que el país era menos seguro de lo que podríamos haber pensado", señala Nilsson-Wright.

3. ¿Por qué Brasil?

Hay una concepción muy extendida de que Brasil es el país favorito de los defraudadores que quieren obtener un pasaporte.

Esto es debido a que la población del país sudamericano es muy diversa racialmente, lo que hace que casi cualquier persona pueda decir que es brasileña sin levantar sospechas.

En Sao Paulo, en el barrio Liberdade hay una gran comunidad cuyas raíces son asiáticas, principalmente de Japón.

El barrio Liberdade también es conocido como Pequeño Tokio por su gran población de origen japonés. / Getty Images

A pesar de ello, en la actualidad Brasil no figura en la lista de los pasaportes más valiosos -y por tanto más deseados- que se comercializan en mercados negros, según la consultora Vocativ.

En la década de 1990, sin embargo, era una situación diferente.

El propio Servicio Federal de Protección de Datos del gobierno brasileño reconoce que antes de introducir una serie de medidas de seguridad en 2006, el "pasaporte brasileño era uno de los más falsificados".

También está el notable hecho de que los pasaportes que presuntamente usaron Kim Jong-un y su padre fueron emitidos en la embajada de Brasil en la República Checa.

Los vínculos económicos y de cooperación entre Corea del Norte y la entonces Checoslovaquia tuvieron un momento de gran auge.

Se forjaron durante el período de gran crecimiento y reconstrucción norcoreano, tras la devastadora Guerra de Corea de 1950-53, lo que da indicios sobre por qué ese país europeo sería elegido por los norcoreanos en ese tiempo.