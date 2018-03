Estos son todos los ganadores de los Premios Oscar 2018

"La forma del agua" del mexicano Guillermo del Toro fue galardonada con dos Oscar por la mejor película y mejor director.

Sin embargo, en una ceremonia en la que Hollywood quiso demostrar su voluntad de fomentar una industria cinematográfica diversa e inclusiva, hubo un poco para todos los gustos.

El cine latinoamericano tuvo una noche particularmente buena. Además de las dos estatuillas para del Toro, "Una mujer fantástica" de Chile, fue reconocida como la mejor película de habla no inglesa y "Coco", una animación mexicana se llevó dos Oscar.

Así fue como quedaron los ganadores de la 90ma edición de los Oscar 2018:

El director y elenco de "La forma del agua" celebran el Oscar a la mejor película. / Getty Images

Mejor película: "La forma del agua"

Mejor director: Guillermo del Toro, por "La forma del agua"

Los cuatro actores galardonados: (De izq. a der.) Sam Rockwell, Frances McDorman, Allison Janney y Gary Oldman / Reuters

Mejor actriz: Frances McDormand, por "Tres anuncios por un crimen"

Mejor actor: Gary Oldman, por Darkest Hour"

Mejor actor de reparto: Sam Rockwell, por "Tres anuncios por un crimen"

Mejor actriz de reparto: Allison Janney, por "Yo, Tonya"

El director Sebastián Lelio, acompañado del elenco de "Una mujer fantástica" reciben el Oscar a mejor película de habla no inglesa. / AFP

Mejor película de habla no inglesa: "Una mujer fantástica"

Mejor película animada: "Coco"

OTROS GANADORES:

Mejor guion adaptado: James Ivory, por Call me by your name

Jordan Peele recibió el galardón al mejor guion original por Get Out, una cinta que también estaba nominada a la mejor película. / Getty Images

Mejor guion original: Jordan Peele, por Get Out

Mejor cinematografía: Blade Runner 2049 – Roger Deakins

Mejor canción original: "Remember Me", de "Coco"

Kristen Anderson-López y Robert López escribieron la canción ganadora "Remember Me", de la animación "Coco". / Reuters

Mejor banda sonora original: Alexandre Desplat por "La forma del agua"

Mejor maquillaje y peinado: Darkest Hour – Kazuhiro Tsuji, David Malinowski y Lucy Sibbick

Mejor diseño de vestuario: Phantom Thread – Mark Bridges

Mejor documental de largometraje: Icarus – Bryan Fogel y Dan Cogan

Mejor cortometraje animado: Dear Basketball

Mejor cortometraje documental: Heaven Is a Traffic Jam on the 405

Los directores del corto de acción real "Silent Child", con la pequeña protagonista de 6 años, Maisie Sly, que es sorda / Reuters

Mejor corto de acción real: Silent Child

Mejor edición cinematográfica: "Dunkerque" – Lee Smith

Mejores efectos visuales: Blade Runner 2049 – John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert y Richard R Hoover

Mejor edición de sonido: "Dunkerque" – Mark Weingarten, Gregg Landaker y Gary A. Rizzo

Mejor mezcla de sonido: "Dunkerque" – Mark Weingarten, Gregg Landaker y Gary A. Rizzo

Mejor diseño de producción: "La forma del agua"

