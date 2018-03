Escándalo en la Duma: periodista de BBC Rusia denuncia por acoso sexual al diputado Leonid Slutsky

Una periodista de la BBC señaló que fue acosada sexualmente por el político ruso Leonid Slutsky, miembro de la duma, como se llama a la cámara baja del Parlamento de Rusia.

La reportera Farida Rustamova es la tercera periodista que acusa abiertamente a Slutsky por comportamiento inadecuado.

El político ha negado las acusaciones y ha amenazado con demandar a Rustamova por difamación.

Hasta ahora en Rusia no se ha visto el mismo rechazo contra el acoso sexual que se ha visto en Estados Unidos y Europa Occidental a raíz de los escándalos de alto perfil revelados en el último año.

Sin palabras

Rustamova grabó el sonido del incidente, que ocurrió hace un año. La BBC tiene en su poder el audio, pero ha decidido no publicarlo.

El 24 de marzo de 2017, Farida Rustamova visitó a Leonid Slutsky, jefe del comité de asuntos exteriores, en su oficina en la duma para hablar sobre la visita a Rusia de la candidata presidencial francesa Marine Le Pen.

Farida Rustamova denunció al político ruso por acoso sexual cuando lo fue a entrevistar en su oficina el 27 de marzo de 2017. / BBC

Durante la entrevista, Slutsky, de manera inesperada, cambió el asunto de la conversación y le preguntó a la periodista si le gustaría dejar la BBC para ir a trabajar con él.

Cuando Rustamova rechazó la oferta, él se quejó: "Estás tratando de escaparte, no quieres besarme y estás hiriendo mis sentimientos".

En la grabación, se puede escuchar a Rustamova explicándole al político que tiene un novio y que espera casarse con él.

"Muy bien, serás su esposa y mi amante", dijo Slutsky.

La periodista indicó que en ese momento el político se le acerco y, según su relato, comenzó a "pasar su mano sobre mi pierna en dirección hacia mis zonas íntimas".

Acoso sexual en Rusia

Rusia no tiene leyes que protejan contra el acoso sexual.

Culpar a la víctima es bastante común en Rusia. A cada víctima de violación se le dice a menudo que "ellas lo causaron".

La difusión de este problema se ha dado gracias a las redes sociales. Una campaña de 2016 a través del hashtag "No tengo miedo de contar" se extendió en Facebook.

Mujeres y hombres de todas las edades hablan abiertamente sobre sus encuentros con violencia sexual.

Activistas están hablando ahora de la necesidad de la modernización de la educación sexual para adolescentes. Abogados están buscando la forma de introducir la idea del consentimiento o la relación consensuada dentro la ley.

"No entendí lo que estaba pasando", señaló la periodista.

"Me quedé sin palabras, nerviosa, balbuceando con ruidos extraños. Sentí que me entumecía. De pronto dije algo sobre no volver a hablar con él, que él me había manoseado", agregó.

A juzgar por su respuesta, que también quedó grabada, Slutsky no estuvo de acuerdo en la descripción de lo ocurrido.

"Yo no manoseo a la gente. Bueno, tal vez un poco. Ahora 'manosear a la gente' es una fea expresión", dijo.

La BBC le solicitó al político una declaración sobre lo ocurrido aquel 24 de marzo, pero éste no respondió.

Rustamova se unió a otras dos periodistas -la editora del canal de TV RTVI Yekaterina Kotrikadze y la productora de TV Rain Daria Zhuk-, quienes habían denunciado a Slatsky por comportamiento sexual inapropiado.

Escándalo

Slutsky se dio cuenta de la dimensión del escándalo después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, sugirió en un discurso oficial que se trataba de un complot político.

"Ellos le han hecho escribir sobre esto", le dijo a los corresponsales de la BBC.

"Hay gente que no está contenta con que la autoridad del comité de asuntos exteriores, incluida la de su presidente, haya aumentado

"Es un típico ejemplo, me temo, de periodismo a la carta, que en vez de disminuir nuestra autoridad probablemente la haya fortalecido", señaló el mandatario.

La cámara baja rusa, ha señalado que la culpabilidad de Slutskyno ha sido probada y pidió a las supuestas víctimas que completen un reporte ante el comité de ética del Parlamento.

Actualmente, Rustamova está preparando su informe para la DUMA. Ella anotó que el político no ha ofrecido ningún tipo de disculpa en los últimos 12 meses.

La legislación rusa no penaliza el acoso sexual.

Además, de acuerdo a Oksana Pushkin, también miembro de la duma, la ley que prohíbe acciones coercitivas de carácter sexual (que es el artículo 133 del código penal ruso) "en la realidad, no funciona".

