Por qué estos médicos de Canadá rechazan una subida de sueldo

¿Por qué alguien rechazaría una subida de sueldo?

Para los médicos de Quebec, en Canadá, es bien sencillo: conseguir un mejor cuidado para el paciente.

Un acuerdo logrado este mes de febrero tras ocho años de discusiones llevará a que 20.000 de los especialistas médicos y los médicos de cabecera de la provincia canadiense reciban un aumento salarial del 1,4 % al 1,8% al año.

Ello provocará que la provincia, que subsidia la mayor parte de los salarios de los médicos, tenga una nueva carga: unos US$1.200 millones hacia 2023.

Se trata de un acuerdo justo, según los sindicatos que representan a los profesionales, que presionaron para conseguir la subida.

Aunque no todos los médicos lo apoyan: más de 700 firmaron una petición del colectivo Médecins Québécois Pour le Régime Public explicando que no querían la subida y que preferían que el dinero extra se dedicará al cuidado de pacientes y otros servicios.

El grupo representa a médicos de la provincia que apoyan firmemente la sanidad pública.

El sistema público de Canadá está bajo un fuerte escrutinio. / Getty Images

Que se "cancelen"

"Los médicos de Quebec pedimos que las subidas de sueldo concedidas se cancelen y que esos recursos del sistema se destinen a mejorar la situación de los otros trabajadores de la sanidad y servicios médicos a la altura de los ciudadanos de Quebec", explica la carta publicada el pasado 26 de febrero.

En cuestión de semanas, el número de firmas pasó de 250 a más de 700, de un total de 20.000 médicos en Quebec.

Su petición para que se distribuyan los fondos públicos de una manera más justa se produce en un momento en el que el sistema de sanidad público está bajo gran escrutinio.

Un reciente informe independiente impulsado por la Comisión de Salud y Bienestar de Quebec concluyó que los salarios de los médicos se doblaron entre 2005 y 2015, mientras que las horas que los médicos de familia dedicaban a los pacientes bajaron.

Las enfermeras, en pie de lucha

Mientras tanto, las enfermeras de la provincia luchan por mejorar sus condiciones. Una imagen de una enfermera con cara de agotada publicada en Facebook se volvió viral y fue compartida más de 50.000 veces en enero.

"Estoy tan estresada que tengo problemas de espalda, que no me dejan dormir. No quiero ir a trabajar porque me siento abrumada por el trabajo que me espera", escribió Émilie Ricard, quien explicó que estaba sola cuidando a 70 pacientes en un solo turno.

"Vuelvo a casa y me echo a llorar del cansancio".

Tanto el informe como la crisis de las enfermeras provocaron que muchos médicos de la provincia se sintieran "avergonzados" por sus salarios, apunta la doctora Isabelle Leblanc, presidenta del grupo que publicó la carta firmada por los médicos, Médecins Québécois Pour le Régime Public.

Entre la sorpresa y las alabanzas

Lo sucedido generó gran atención tanto en Canadá como en otros países.

La periodista del Washington Post Amy B Wang definía la carta como una acción "completamente canadiense".

En Kenia, la petición de los médicos fue recibida con sorpresa, sobre todo después de que el año pasado los doctores de este país protagonizaran una huelga de tres meses para que les mejoraran el sueldo.

"Es casi inaudito que un trabajador se queje de un salario alto", señalaba un artículo del diario keniano The Standard.

No todos los trabajadores de la sanidad están en las mismas condiciones. / Getty Images

En Canadá, los médicos de Quebec han sido alabados por funcionarios públicos, aunque algunos de sus compañeros han mantenido silencio.

"Si sienten que se les paga mucho, pueden dejar el dinero encima de la mesa. Les puedo garantizar que le daré un buen uso", señaló el encargado de la Sanidad provincial Gaétan Barrette.

Los sindicatos que representan a los médicos en Quebec no se posicionaron públicamente sobre la petición.

Un sistema diferente entre provincias

En Canadá, la sanidad es pública y es gestionada por los gobiernos provinciales, lo que significa que los salarios pueden variar entre zonas.

El salario medio de un médico en el país era de US$339.000 al año, según los datos más recientes publicados por el Instituto de Información de Sanidad de Canadá.

En Ontario, la mayor provincia canadiense, la media que un especialista cobra son unos US$314.600. En Quebec, son US$286.200.

Las condiciones de los trabajadores varían entre provincias. Imagen de Montreal, en Quebec. / Getty Images

En cambio, un médico de cabecera en Quebec gana unos US$200.000, mientras que en Ontario cobran unos US$242.000.

El rechazo de los doctores a una subida de sueldo no es compartida con profesionales del sector de otras zonas.

La Asociación Médica de Ontario, por ejemplo, lleva luchando por salarios más altos desde hace años.

La provincia ha recortado su sueldo dos veces en tres años y la asociación aún no ha negociado un nuevo contrato con el gobierno.

