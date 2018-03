"Quise evitar los detalles de cómo murió porque es horrible": La defensa del inventor Peter Madsen, acusado de asesinar a la periodista sueca Kim Wall en su submarino

¿Una muerte accidental por intoxicación debido a un fallo en el sistema de ventilación o un asesinato perpetrado por un sádico sexual obsesionado con las decapitaciones?

Eso deberá determinar la justicia de Dinamarca durante el juicio del inventor Peter Madsen, acusado de asesinato, desmembramiento y agresión sexual agravada a la periodista sueca Kim Wall en su submarino en agosto pasado.

Este jueves, en el primer día de juicio en Copenhague, Madsen se declaró inocente de asesinato premeditado, admitiendo que había mentido a los investigadores y cambiado la versión de qué sucedió a bordo del submarino UC3 Nautilus por el bien mayor.

"Quería evitar a su familia y al mundo los detalles sobre lo que realmente pasó cuando (Wall) murió porque es horrible", dijo el inventor danés de 47 años.

El mediático caso, definido por el periódico más importante de Dinamarca como "el asesinato más espectacular en la historia danesa", está rodeado de detalles de extrema violencia.

Muerte por intoxicación

Según el relato de este jueves, Madsen se encontraba en la cubierta del submarino de 17,8 metros de longitud que él mismo construyó, cuando de repente la escotilla se cerró, dejando a Wall atrapada adentro.

La última vez que se vio a la periodista Kim Wall con vida fue el 10 de agosto pasado, a bordo del submarino de Madsen. / Getty Images

La periodista de 30 años comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero por un efecto de despresurización, Madsen demoró "entre 5 y 15 minutos" en abrir la escotilla.

"Traté de explicarle a Kim a través de la escotilla cómo parar los motores", declaró. "Cuando finalmente logré abrir, una nube caliente golpeó mi rostro".

"La encontré tirada en el suelo, sin vida. Me agaché junto a ella y traté de despertarla abofeteando sus mejillas", continuó.

La versión de que Wall murió por intoxicación de monóxido de carbono es rechazada por el fiscal, Jakob Buch-Jepsen, quien cita análisis técnicos de la nave y de los restos de la reportera.

Además, esta no era la primera vez que Madsen cambiaba de versión.

Distintas versiones

Madsen y Wall se embarcaron en el UC3 Nautilus el 10 de agosto. La periodista, que trabajaba como freelancer para medios como The New York Times, The Guardian y Vice Magazine, estaba escribiendo una historia sobre el inventor y su submarino casero.

Esa fue la última vez que la vieron con vida.

El 11 de agosto su novio comunicó a las autoridades danesas que Wall no había regresado del viaje.

En un principio, Madsen declaró que la había dejado sana y salva en Copenhague, pero después indicó que había muerto tras un "terrible accidente": la mujer se había golpeado la cabeza con la escotilla, falleciendo en el acto, dijo.

Él entonces entró en pánico y, tras "enterrarla en el mar", planeó suicidarse hundiendo su propio submarino. Finalmente solo hizo lo segundo.

Sin embargo, la aparición primero del torso sin piernas, brazos ni cabeza de Wall y el posterior descubrimiento de su cabeza tumbaron estas explicaciones.

El fiscal afirmó que el cuerpo había sido "mutilado deliberadamente" y que las partes halladas tenían metales adheridos en un intento aparente de evitar que subieran flotando hacia la superficie.

El cráneo, por su parte, no tenía signos de fracturas o violencia alguna, pero las autopsias tampoco consiguieron determinar el motivo de su muerte.

"Rasgos narcisistas y psicópatas"

En el juicio, Madsen volvió a hablar de sus ideas suicidas tras la muerte de Wall. Incluso detalló que murió junto al cuerpo de la periodista por 2 horas.

Ilustración de Madsen (izquierda) siendo interrogado por el fiscal Jakob Buch-Jepsen (de pie) en el primer día de juicio. / Getty Images

Finalmente decidió desmembrar el cuerpo, algo que ya sabía hacer "para salvar vidas": "No veo por qué eso habría de haberme importado en aquel momento, porque ya estaba muerta".

"Primero intenté con un brazo y luego todo pasó muy rápido", detalló. Entonces, agregó, la "sacó" del submarino.

De acuerdo con el fiscal, Madsen planificó el crimen y por eso tenía a bordo elementos como una sierra y cuchillos, con los que torturó, mató y desmembró a Wall, antes de tirarla al mar.

Buch-Jepsen incluso citó informes psicológicos que aseguran que el inventor "tiene rasgos narcisistas y psicópatas, y está manipulando (la verdad) con una grave falta de empatía y remordimiento".

"El descuartizamiento de Kim Wall no me excitó sexualmente, pero estoy preocupado por ti, porque me preguntas esas cosas, Jakob", le dijo Madsen al fiscal en un tono sereno pero desafiante, durante el primer día de juicio.

Las autoridades danesas encontraron el torso mutilado de Wall en agosto y su cabeza en octubre. / EPA

La fiscalía también presentó como evidencia un disco duro con videos de mujeres siendo torturadas, decapitadas e incineradas en vida.

Si bien el dispositivo electrónico fue encontrado en su taller, Madsen negó que le perteneciera.

Además, según Buch-Jepsen, en la mañana del 10 de agosto el inventor buscó en Google: "Chica decapitada agonía", y vio un video al respecto. Días después hizo lo mismo.

En palabras de Madsen: "Miro estos videos para llorar y sentir emociones".

De ser declarado culpable, el danés enfrenta una sentencia a cadena perpetua, lo que generalmente significa entre 15 y 17 años de prisión sin libertad condicional.

