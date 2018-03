Perú: Corte Suprema aprueba solicitar a Estados Unidos la extradición del expresidente Alejandro Toledo

La Corte Suprema de Perú aprobó este martes solicitar al gobierno de Estados Unidos la extradición dl expresidente Alejandro Toledo, para que responda por el presunto pago de US$20 millones recibido de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de beneficios.

La decisión, que fue tomada de forma unánime por el alto tribunal y deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros para que la orden sea firmada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski y enviada a EE.UU.

El exmandatario, que fue presidente de Perú entre 2001 y 2006, está acusado de recibir un soborno de US$20 millones de la brasileña Odebrecht a cambio de favorecer a esta constructora en la licitación de la carretera Interoceánica.

Durante 2017, la Justicia peruana emitió dos pedidos de detención en contra del expresidente.

En una breve entrevista con BBC Mundo, en septiembre del año pasado en Nueva York, Toledo negó que fuera un fugitivo de la justicia peruana.

"Yo doy la cara. Yo no soy fugitivo. Yo estuve aquí cuando me avisaron de eso (el pedido de prisión). Yo no me he escapado de mi país, quiero que usted sepa", le dijo al periodista de BBC Mundo Gerardo Lissardy.

Se estima que el caso de corrupción en Perú por el tema Odebrecht alcanzó los US$800 millones. / Getty Images

El escándalo de Odebrecht también ha salpicado al actual mandatario. Y el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, están siendo investigados, pero esta vez por un caso de lavado de activos.

Toledo permanece en Estados Unidos, país del que se hizo ciudadano en 2013.