Por qué en la serie "The Crown" de Netflix la reina, interpretada por Claire Foy, ganaba menos que su príncipe, protagonizado por Matt Smith

Claire Foy, la actriz inglesa que protagoniza la aclamada serie de Netflix "The Crown", recibió un salario menor al que tuvo su compañero de elenco, Matt Smith, quien interpreta al duque de Edimburgo, el príncipe Felipe.

Y es que, según los productores, aunque la actuación de Foy como la reina Isabel de Inglaterra le valió un Globo de Oro, el trabajo previo de Smith en la serie de ciencia ficción británica Dr. Who lo hizo merecedor de un pago superior.

Estos también aseguraron que el desbalance no se extenderá en la tercera parte de la serie, cuando Olivia Colman reemplace a Foy porque la producción se adentra en otra etapa de la vida de la monarca.

Pero el caso ha sido denunciado como un ejemplo más de la brecha de pago entre hombres y mujeres en la industria del cine y la televisión.

"En el futuro"

Foy tiene 33 años y antes de formar parte de "The Crown" apareció en la serie de televisión de la BBC, "Wolf Hall".

Se reportó que la actriz, quien interpreta a la monarca en las décadas de los 50 y 60, ganó US$40.000 por episodio por las primeras dos partes de la serie.

Matt Smith fue Dr Who, el personaje de una de las series de ciencia ficción más exitosas de la BBC (Foto: BBC/Adrian Rogers) / BBC

No está claro cuánto fue el pago de Smith.

La coproductora de la serie "The Crown" Suzanne Mackie indicó en una conferencia de la industria de televisión en Jerusalén que la diferencia de pago sería rectificada.

"En el futuro, a nadie se le pagará más que a la reina", dijo Mackie, de acuerdo con Variety.

Para la tercera temporada de la serie, la cual se adentra en la década de los 70, el príncipe Felipe también será interpretado por un actor diferente.

"The Crown" ha sido una de las producciones televisivas más caras. El costo de su primera temporada se calcula en US$130 millones.

Nada nuevo

La disparidad en el pago entre actores y actrices en la industria del entretenimiento se refleja en las listas anuales publicadas por la revista Forbes.

En 2017, Emma Stone fue la actriz mejor pagada de la lista con US$26 millones, mientras que Mark Wahlberg ocupó la primera posición con una ganancia anual estimada en US$68 millones.

Mark Wahlberg y Michelle Williams tuvieron que volver a grabar varias escenas de "All The Money In The World". / Getty Images

A inicios de este año, se pudo conocer que a la actriz Michelle Williams le pagaron una fracción del pago que recibió su compañero Mark Wahlberg, también protagonista de la película "All The Money In The World", por volver a filmar varias escenas de la cinta.

Cuando se supo que a Wahlberg le pagaron US$1 millón 500 mil, mientras que William recibió US$1.000, el actor donó el dinero a la campaña Time's Up, la cual busca combatir los abusos sexuales en los sitios de trabajo.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.