Fiscalía de Perú pide que se le prohíba la salida del país a Pedro Pablo Kuczynski

La Fiscalía de Perú pidió a la justicia que se le prohíba la salida del país al renunciante presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), en el marco de la investigación por el presunto caso de corrupción vinculado a la empresa brasileña Odebrecht por el pago de sobornos.

Según informó la prensa local, la solicitud fue presentada el miércoles a última hora ante el Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción con el propósito de que PPK no abandone Perú, tras su renuncia a la presidencia.

Kuczynski anunció este miércoles que dejará el cargo después de que unas acusaciones de compra de votos lo envolvieron en un nuevo escándalo político en la víspera de una votación para su destitución en el Congreso, dominado por la oposición.

PPK será reemplazado en el cargo por el actual vicepresidente primero de Perú, Martín Vizcarra. / Getty Images

"Frente a esta difícil situación que se ha generado y se me hace injustamente aparecer como culpable de actos que no he cometido, pienso que lo mejor es que renuncie", anunció Kuczynski este miércoles en una alocución televisada.

Kuczynski, quien asumió el poder en 2016, siempre negó todas las acusaciones de corrupción en su contra.

Sin embargo, es muy probable que su renuncia sea aceptada formalmente por el Congreso peruano el viernes.

El actual vicepresidente primero de Perú, Martín Vizcarra, reemplazará Kuczynski en la presidencia.

