"Un genio que está creando el futuro": quién es Alexander Nix, el suspendido director de Cambridge Analytica acusado de usar los datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook

"Soy una persona muy privada. No creo que sea necesariamente lo mejor para mí compartir mi vida con otras personas".

Así se describía Alexander Nix, el suspendido director de Cambridge Analytica en una entrevista con The Canberra Times en 2017.

Ocho meses después, irónicamente, él y su empresa protagonizan un escándalo mundial por supuestamente haber usado los datos privados de más de 50 millones de usuarios de Facebook sin que ellos lo supieran.

¿Quién es este hombre que prefería mantener bajo perfil y al parecer tenía el poder de influir sobre las decisiones de miles de personas?

Alexander James Ashburner Nix, de 42 años, creció en Londres y estudió en Eton College, un exclusivo colegio por donde han pasado varios de los personajes más influyentes de Reino Unido, incluidos primeros ministros.

Nix estudió Historia del Arte en la Universidad de Manchester, pero tenía claro que su camino era otro.

"Simplemente pensé que esta era la última oportunidad de estudiar algo que me interesara", le dijo a The Canberra Times. "Estaba muy convencido de que me iría por las finanzas".

Nix trabajó como analista financiero en México y en el Reino Unido, hasta que en 2003 se unió a SCL, la compañía a partir de la cual surgiría Cambridge Analytica en 2013 y de la que fue su director ejecutivo.

Según la descripción de su sitio web, Cambridge Analytica se dedica al análisis de datos para desarrollar campañas para marcas y políticos que buscan "cambiar el comportamiento de la audiencia".

Como director, Nix se hizo cargo de la división de elecciones, bajo la cual trabajó en "más de 40 campañas políticas en Estados Unidos, el Caribe, América Latina, Europa, África y Asia", según el portal Campaign, especializado en publicidad y mercadeo.

"Nuestros datos, no los de él. Ve directo a la cárcel", dice el cartel que esta persona pega en las oficinas de Cambridge Analytica en Londres. / Getty

Según el diario The Guardian, varios de los proyectos de SCL son secretos, así que esa cifra podría ser una estimación por lo bajo.

"Enviar algunas chicas"

"Hicimos toda la investigación, todos los datos, toda la analítica, toda la segmentación, condujimos toda la campaña digital, la campaña en televisión y nuestros datos informaron toda la estrategia".

Así describe Nix el trabajo que supuestamente realizó Cambridge Analytica para la campaña con la que Donald Trump fue elegido presidente de Estados Unidos en 2016.

El relato lo grabó el canal de televisión británico Channel 4 con una cámara escondida.

En el video también se ve a Nix sugiriendo que su compañía podría usar tácticas para desacreditar a otros políticos.

Alexander Nix fue grabado por una cámara escondida mientras hablaba de los servicios que supuestamente podía ofrecer su compañía. Foto: Channel 4/PA / PA

Una de las maneras es "ofrecer un trato que sea demasiado bueno para ser verdad y asegurarse de que quede grabado en video", dice Nix.

En la grabación, Nix también sugiere que puede "enviar a algunas chicas a la casa del candidato", detallando que las "chicas ucranianas" son "muy hermosas".

"Suena horrible decirlo, pero estas son cosas que no necesariamente necesitan que ser ciertas, siempre y cuando se crean".

El lunes, en entrevista con la BBC antes de ser suspendido, Nix dijo que veía este video como "un ataque de los medios que ha sido coordinado por meses".

"Siento que el aura de misterio y negatividad que rodea a la compañía no tiene fundamentos y como director asumo la responsabilidad".

Por ahora, el escándalo que involucra a Cambridge Analytica apenas comienza, así que es cuestión de tiempo saber cuál será el verdadero futuro de Nix, a quien en 2016 la revista Wired, especializada en tecnología, incluyó en la lista de los "25 genios que están creando el futuro del negocio".

