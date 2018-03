Me amenazaron para que "dejara a Trump en paz": la actriz porno Stormy Daniels revela detalles de su supuesta relación con el presidente de EE.UU.

"'Deja a Trump en paz', me dijo, luego miró a mi hija pequeña y agregó: 'Sería una pena que le ocurriera algo a su madre'".

Así contó este domingo la actriz porno Stormy Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, la amenaza que recibió de un desconocido para guardar silencio en torno a un supuesto encuentro sexual con Donald Trump en 2006.

Ella dijo a la cadena estadounidense CBS News que un hombre se le acercó en un estacionamiento de Las Vegas en 2011 y la amenazó.

Trump siempre negó haber tenido una aventura amorosa con la actriz.

Los abogados del presidente ahora demandan a la mujer con US$ 20 millones en daños y perjuicios, diciendo que ella rompió un acuerdo de confidencialidad firmado antes de las elecciones presidenciales de 2016.

Daniels, en cambio, asegura que el reclamo no es válido.

La mujer dijo que había tenido sexo con Trump solo una vez y sin protección, en una habitación de hotel durante un torneo de golf de celebridades en Lake Tahoe, California, en julio de 2006.

"Hay muchas cosas que dijeron él y ella en @StormyDaniels y @realDonaldTrump en sus declaraciones y ciertamente ella firmó documentos que niegan una relación, pero a menos que alguien pueda explicar por qué su abogado le pagó US$ 130.000 dos semanas antes de las elecciones, el problema radica en 1600 de la avenida Pensilvania, (Washington)", escribió Jon Sopel, editor de BBC en América del Norte.

¿Qué dijo Stormy Daniels exactamente?

En el programa 60 Minutos de CBS, Stormy Daniels contó que un hombre la abordó en un estacionamiento de Las Vegas en 2011 después de haber aceptado contar su historia a una revista.

Trump siempre negó haber tenido una aventura amorosa con la actriz. / Reuters

"Estaba en un estacionamiento yendo a una clase de gimnasia con mi hija pequeña", dijo.

"Un hombre se me acercó y me dijo: 'Deja a Trump en paz. Olvídate de la historia'. Y luego se inclinó, miró a mi hija y dijo: 'Es una niña hermosa. Sería una pena si algo le pasó a su madre'. Y luego se fue".

El presidente Trump aún no respondió a las últimas acusaciones.

El mandatario pasó el fin de semana en su propiedad de Mar-a-Lago en Florida, pero tenía previsto regresar a la Casa Blanca antes de la entrevista en el programa 60 Minutes, según informa el Washington Post.

Melania Trump, sin embargo, permanece en Florida, dijo una portavoz de la Casa Blanca.

Donald y Melania contrajeron matrimonio en 2005.

¿Qué se supone que sucedió en 2006?

Stormy Daniels dice que un acuerdo de confidencialidad no es válido. / Getty Images

Stormy Daniels dijo que su único encuentro sexual con Trump tuvo lugar después de invitarla a cenar en su suite del hotel en California en 2006.

Contó que Trump le había mostrado una revista con la foto de él en la portada y que ella había bromeado con que la usaría para darle unas palmadas en su trasero.

"Se dio la vuelta y se bajó un poco los pantalones, tenía ropa interior, y le di un par de palmadas", dijo.

La actriz afirmó que, aunque no se había sentido atraída por Trump, tuvo relaciones sexuales con él. "No dije que no. No soy una víctima", aclaró.

Agregó que Trump le había sugerido que ella podría aparecer en su programa de televisión, The Apprentice, y pensó en el encuentro "como un negocio".

¿Qué pasa con el dinero?

Stormy Daniels dijo en la entrevista que había aceptado el "dinero por su silencio" del abogado personal de Trump porque estaba preocupada por la seguridad de su familia.

La actriz había asegurado previamente que el abogado Michael Cohen le pagó los US$ 130.000 para que guardara silencio sobre el asunto justo antes de las elecciones de 2016.

Cohen confirmó en febrero que le había pagado esa suma, pero no dijo para qué era.

Los críticos de Trump sugirieron que el dinero podría equivaler a una contribución ilícita de campaña.

El abogado de Donald Trump, Michael Cohen confirmó que le pagó US$130.000 a Stormy Daniels pero no dijo los motivos. / EPA

Cohen dijo el mes pasado que ni Trump ni la Organización Trump eran partes en la transacción.

También niega haber amenazado a Stormy Daniels, según informa CBS.

¿En qué se diferencian las acusaciones de Stormy?

Stormy Daniels es una de las tres mujeres que iniciaron acciones legales por supuestos encuentros o agresión sexual en la que Trump se ve envuelto.

Su abogado, Michael Avenatti, le dijo a la BBC que este caso es diferente al de los demás debido a "los actos de intimidación y las tácticas que se utilizaron para silenciar" a su cliente.

"Creo que eso es muy problemático y debe ser muy perturbador no solo para el pueblo estadounidense, sino para toda la civilización occidental", agregó.

"Esa no es la forma en que las personas en el poder deben comportarse", dijo.

