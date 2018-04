Real Madrid en semifinales de la Champions League: lo que dicen jugadores, árbitros y aficionados del polémico penalti que eliminó al Juventus

La única certeza es que el Real Madrid clasificó por octava vez consecutiva a las semifinales de la Champions League.

Lo que muchos cuestionan es la manera en que lo logró.

Primero porque dejó muchas dudas al recibir tres goles de la Juventus y permitir que el equipo italiana remontara una eliminatoria que parecía imposible tras la exhibición de Cristiano Ronaldo hace una semana en Turín.

Y segundo por la decisiva acción en el último suspiro del partido que el árbitro inglés Michael Oliver decretó como penalti y terminó transformando el delantero portugués.

Otro ángulo de la polémica jugada. / Getty Images

Hasta ese momento el partido se dirigía al tiempo suplementario cuando un balón colgado al área por el Real Madrid fue bajado de cabeza por Ronaldo para la llegada de Lucas Vázquez, quien en el momento en el que controlaba la pelota fue encimado por el defensor Mehdi Benatia.

Vázquez se cayó y Oliver no dudó en señalar la pena máxima.

El portero italiano Gianluigi Buffon lideró las airadas protestas de los jugadores italianos, recibiendo la tarjeta roja en un partido en el fue ovacionado por la afición madridista en el estadio Santiago Bernabéu.

"Se que el árbitro vio lo que vio, pero ciertamente fue una acción dudosa. No fue clara", declaró Buffon después del partido.

"Y una jugada dudosa en el minuto 93, cuando a nosotros nos negaron un claro penalti en el primer partido, no la puedes dar en ese momento".

Todos los jugadores de la Juventus rodearon al árbitro Michael Oliver, quién terminó mostrándole la tarjeta roja al portero Buffon. / Getty Images

"Realmente creo que un ser humano no puede silbar y decretar la salida de un equipo después de un partido semejante por un episodio dudoso, ni siquiera dudoso: súper dudoso.

"Quiere decir que en lugar de corazón tienes… no sé qué tienes, tienes un tacho de basura".

"Si no tienes el carácter de entrar a un campo como éste, en un estadio como éste, deberías sentarte en la grada con tu esposa, tus hijos, bebiendo algo y comiendo papitas", se explayó el portero italiano.

¿Fue penalti?

El debate que se ha extendido por todo el mundo es si la entrada de Benatia a Vázquez fue penalti o no.

Para los jugadores el Real Madrid sí lo fue, para los de la Juventus no, una división que también se refleja en las opiniones de futbolistas, exjugadores, analistas, árbitros, prensa y aficionados.

Te contamos quién dijo qué.

En España

El periódico Marca coloca en su portada claramente su veredicto: "Fue penalti".

Sin embargo, en una encuesta en su portal de internet los aficionados no lo tienen tan claro. Entre más de 200.000 participantes, un 56% dijo que sí le había parecido falta y un 44% dijo que no.

Cristiano Ronaldo asumió la responsabilidad y anotó el penalti en el minuto 97 de partido, extendiendo su espectacular racha de goles en la actual edición de la Champions, en la que ha marcado en todos los partidos que ha jugado. / Getty Images

Pero en la misma nota coloca la opinión de uno de sus colaboradores, el éxarbitro Andújar Oliver, quien considera que no hubo contacto suficiente para decretar la pena máxima.

Posición que compartió otro exárbitro en la radio Cadena Ser, Iturralde González.

"El derribo de Benatia a Lucas Vázquez no es penalti. No es suficiente para pitar penalti, el árbitro tiene muchísimas dudas, si no las tuviera hubiera echado a Benatia", sentenció.

Para el diario Sport, en Barcelona, se trató del "robo del siglo", mientras que el periodista José Samano, en El País, calificó que el "Madrid evita un cataclismo histórico con una discutidísima pena máxima".

En Italia

El consenso general en Italia es que no hubo infracción y que una "broma atroz", como señaló el diario Tuttosport. Eliminó a una Juventus que había realizado una actuación "épica".

El Corriere dello Sport habla de "burla increíble", mientras las Gazzetta dello Sport se refiere a una "Juventus furiosa" y califica de "penalti muy dudoso" el que señaló Oliver.

En Inglaterra

Los analistas y comentaristas en Inglaterra coinciden en que sí fue penalti y elogian la personalidad de su compatriota de haberlo sancionado pese a la presión del momento.

Oliver no tuvo dudas en calificar la carga de Benatia sobre Vázquez como falta y señala el punto penal. / Getty Images

Entre quienes compartieron está opinión se encuentran los exjugadores Steve Mcmanaman, Michael Owen, Rio Ferdinand y Gary Lineker, todos en el equipo de transmisión de la televisora BT Sport, además de Roy Keane y Lee Dixon, del canal ITV.

En su columna en el diario Daily Mail, el exárbitro Graham Poll no sólo respaldó a Oliver en la decisión del penalti, sino que también consideró justa la expulsión de Buffon.

En Argentina

El diario deportivo Olé deja un espacio en su portada de este jueves a la "polémica eliminación de la Juve" y dijo que "es el penal Madrid".

En un video en el que aparecen varios periodistas de la redacción dando su opinión sobre la jugada no existe una respuesta unánime, aunque la mayoría se decanta por la interpretación de que no hubo falta ya que consideran que no existió el contacto suficiente para señala el penalti.

El croata Mario Mandzukic abrió el camino de la remontada al anotar dos goles en el primer tiempo. / Getty Images

Entretanto, en una encuesta entre los lectores de su sitio en internet, el 77% de los más 40.000 participantes opina que no fue penalti.

Una de las leyendas del fútbol argentino y también del calcio italiano, Gabriel Omar Batistuta, fue tajante a través de su cuenta en Twitter.

"No puedo felicitar a nadie, mi sentimiento es de bronca, si hoy hubiese defendido los colores de la #Juventus estaría herido en lo profesional y en el espíritu deportivo", expresó Batigol.

Estados Unidos

La división de opiniones también se propagó entre los comentaristas de las principales cadenas deportivas estadounidenses.

Mientras que en ESPN, Andrés Agulla y Ricardo Ortíz consideran que no hubo penalti, Richard Méndez y Alex Pareja señalan que sí fue.

Algo parecido a lo que ocurrió entre Diego Balado de Univision Deportes y FoxSports (sí) y José Hernández de beIN Sports (no).

