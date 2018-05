"Be Best": en qué consiste la nueva campaña de la primera dama de EE.UU., Melania Trump, y por qué algunos la cuestionan

"Ser Mejor".

Bajo ese eslogan, la flamante primera dama estadounidense, Melania Trump, presentó este lunes la iniciativa que marcará su carrera en la Casa Blanca: un plan centrado en la salud física y mental de los niños.

El objetivo, dijo, es "educar a los niños sobre los numerosos problemas a los que se enfrentan a día de hoy". Y entre ellos, destacó el abuso de opioides y el acoso en internet.

"Como madre y primera dama, me preocupa que en el mundo acelerado e interconectado en el que vivimos, los niños puedan estar menos preparados para expresar o controlar sus emociones, y a menudo, recurran a comportamientos destructivos o adictivos, como la intimidación, la adicción e incluso el suicidio", destacó.

La iniciativa impulsará diversos programas, desde ayudas para bebés expuestos a los opioides a acciones para proteger a los niños en la red.

"Como todos sabemos, los medios sociales pueden afectar de manera negativa o positiva a nuestros niños, pero de manera frecuente se utilizan de forma negativa", destacó la primera dama en un anuncio realizado en la Casa Blanca, en compañía de su marido e importantes figuras del sector tecnológico.

Algunos cuestionamientos

En Estados Unidos, es tradicional que la primera dama diseñe y trabaje en una gran iniciativa en su paso por la Casa Blanca.

El plan escogido por Melania, no obstante, ha recibido numerosas críticas sin ni siquiera echar a andar: la primera de ellas por el eslogan en sí mismo, que algunos se llegaron a preguntar si era gramaticalmente correcto.

La polémica también se centró en la similitud de su campaña "Be Best" ("Ser Mejor") con la frase que Michelle Obama, su predecesora, popularizó durante la presidencia de su marido, Barack Obama: "Be Better" ("Sé Mejor").

Después de que Melania presentara su gran iniciativa, en una búsqueda rápida en Twitter se podían encontrar comentarios y un video de Michelle Obama instando a los hombres a "ser mejores" en una entrevista con la famosa presentadora de la televisión, Oprah Winfrey.

No obstante, la gran controversia de la misión de Melania recae en el comportamiento en internet de su esposo, Donald Trump.

Los más críticos consideran que Trump favorece un clima de acoso en la red con sus comentarios en Twitter -que comúnmente incluyen insultos-, mientras la Casa Blanca lo niega.

En cualquier caso, los expertos en política estadounidense consideraron que el tema de la campaña de la primera dama es una gran elección.

"Saca provecho de la sintonía natural que tiene con los niños", señaló a la BBC Myra Gutin, historiadora especializada en la carrera de las primeras damas de la Universidad Rider de Lawrenceville, en Nueva Jersey.

"Parece que (los niños) se muestran amigables con ella".

