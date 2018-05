Las estrellas de YouTube más populares en Corea del Norte, el país más hermético del mundo

Navegar por internet en Corea del Norte es una experiencia contradictoria.

Para empezar, no existe una internet libre como tal, sino una misteriosa red a la que puede accederse a través de una serie de aplicaciones -y con autorización previa del gobierno- para usos científicos y estatales, y una intranet nacional de uso más extendido que se conoce como Kwangmyong.

Esta red gratuita -cuyas direcciones funcionan con números- ofrece varios servicios: correo electrónico, noticias, una red social, un motor de búsqueda local y algunas tiendas virtuales.

Pero el país tiene estrictas regulaciones sobre lo que se comparte en su internet: no permite que sus ciudadanos accedan a información "no deseada".

Sin embargo, hay unos pocos extranjeros que viven en Pyongyang, la capital, algunos de ellos diplomáticos, que tienen un acceso "normal" a las páginas web que se ven en Occidente, como Facebook, YouTube o Google, según explican desde el Servicio Coreano de la BBC.

"Los canales más populares de YouTube en Corea del Norte están gestionados por extranjeros que tienen acceso a internet y que pueden publicar en las redes sociales", explica la videoperiodista de la BBC Natalia Zuo.

Hay varios videoblogueros que están creando canales en la red social para reflejar cómo es la vida en el país más hermético del mundo.

Y es que la nación asiática permite a fotógrafos extranjeros documentar lo que ven -o, al menos, parte de ello- y publicarlo en sus canales. No hay muchos, pero son muy populares y tienen millones de visitas.

Uno de ellos es Aram Pan.

Aram Pan: "una perspectiva diferente"

"Creo que sabemos más sobre los océanos y el espacio que sobre Corea del Norte", le dice este fotógrafo singapurense a la BBC.

Pan creó un proyecto fotográfico llamado DPKR360 (en referencia a las siglas en inglés de República Popular Democrática de Corea, el nombre oficial del país) para mostrar "una perspectiva diferente sobre Corea del Norte".

"Es una colección de videos, fotografías y panorámicas en 360 grados que he recolectado durante el curso de varios años de mis viajes en Corea del Norte", explica.

A través de su lente, Corea del Norte no es un régimen hermético liderado por un dictador. Más bien parece lo contrario.

"Hasta ahora, he estado allí 16 veces. Lo que hago es disparar fotos y capturar videos. Cuando regreso (a Singapur) lo descargo todo en un enorme disco duro que uso específicamente para eso".

Sus fotos y videos, grabados en los últimos cinco años, tienen grandes audiencias en las principales redes sociales: más de 9 millones de vistas en YouTube, cerca de 44.000 seguidores en Facebook y más de 7.000 en Instagram.

En uno de ellos muestra, por ejemplo, cómo es una boda norcoreana.

Muchos aplauden su trabajo. Otros le critican y le acusan de difundir propaganda del régimen de Kim Jong-un.

Estas son algunas de las fotografías que Pan tomó en Corea del Norte. / BBC

¿Presentan los videos de Aram Pan una imagen fiel de Corea del Norte?

"Lo que yo digo siempre es que no es un gulag (campo de trabajos forzosos), pero tampoco es un paraíso. Hay muchos problemas en Corea del Norte", le cuenta a la BBC la periodista griega Fragkiska Megaloudi, quien vivió durante dos años en Pyongyang, la capital del país.

Megaloudi es la autora de un libro llamado "In the land of Kim" (en la tierra de Kim), en el que cuenta sus vivencias.

"Yo no publicaría fotos de Pyongyang todo el tiempo mostrando a la clase media. Sí, tengo algunas fotos del Sunrise Cafe y de piscinas en las que parece Nueva York, pero esa es la mitad de la historia", señala.

"Hay otra historia. Y tenemos que documentar ambas".

La periodista griega Fragkiska Megaloudi vivió dos años en Corea del Norte y dice que no es adecuado mostrar una cara "a medias" de Corea del Norte. / BBC

Aram recibió permiso por parte del gobierno norcoreano para llevar adelante el proyecto.

Pero mientras trabaja cuando está allí, es observado constantemente.

"Tengo que tener dos guías todo el tiempo. Pero no son los guardaespaldas tenebrosos que uno podría imaginar. De hecho, se han convertido en mis amigos. Hay lugares a los que un extranjero no puede ir y yo comprendo eso", asegura el fotógrafo.

"Y en términos de fotografía, a mis guardaespaldas solo les preocupan algunos pequeños detalles", admite.

"La primera: nada de militares, a no ser que estén en una exhibición o desfile. La otra es asegurarse de que ninguna foto que incluya a los líderes estén cortadas".

"La verdad es que no puedes ir a Corea del Norte con una cámara y reportear todo lo que quieras", dice Megaloudi. "Pero podemos hacer un periodismo equilibrado e investigar nuestras fuentes".

"Tenemos que ser cuidadosos. Tenemos una responsabilidad".

En las fotos y videos de Aram Pan no se ven ni campos de trabajo, ni pobreza extrema, ni esclavos, ni personas torturadas. Se ve a jóvenes esquiando, comida rápida en restaurantes, tiendas de lujo en Pyongyang, parejas bailando o jóvenes probando videojuegos, explica Natalia Zuo.

"Es mi experiencia personal, mi presentación de lo que vi allí", se defiende Pan. "Es un catálogo de información independiente para que la gente eche un vistazo al otro lado de la moneda, un lado que la mayoría de la gente no conoce".

"Yo no estoy aquí para hablar de asuntos políticos, ese es el trabajo de los periodistas. Tampoco para promover una ideología, eso es cosa de los partidos. Yo estoy aquí para averiguar más sobre el país".

Jaka Parker: "Una ventana a Corea del Norte"

El fotógrafo indonesio Jaka Parker es otro de los youtubers más populares en Corea del Norte, cuyos videos en la plataforma han sido vistos cerca de 30 millones de veces.

Jaka Parker es un fotógrafo y "youtuber" indonesio que ha vivido los seis últimos años de su vida en Corea del Norte. / YouTube

Parker vivió en Pyongyang desde 2012 hasta marzo de 2018 y asegura en su canal de YouTube que su objetivo es "abrir una ventana a Corea del Norte".

"Aran Pan me dijo que los vínculos de Parker con la embajada de Indonesia le permiten usar internet gratuitamente", explica Zuo.

A diferencia de Pan, Parker cargaba y publicaba sus videos directamente desde Pyongyang.

"Hay una cosa crucial que tienen en común Aram Pan y Jaka Parker: su enfoque ligero a la hora de retratar el país", señala Zuo.

Aran Pan dice que su enfoque "amistoso" fue clave a la hora de mantener el acceso al país.

Y lo mismo sucede con Parker.

Aunque en ocasiones tuvieron que convencer a sus vigilantes norcoreanos de que las fotos y videos que van a publicar no contienen imágenes "negativas".

"Tenemos discusiones. Por ejemplo, me preguntaron si tomé sobre las fotos de una obra, y yo les respondí que para mí la construcción es progreso, ¿es eso un problema?", dice Pan.

"Ellos tienen su punto de vista… y yo les explico el mío".

En cuanto a Parker, asegura que sus populares videos muestran su día a día dentro del país asiático. Su canal de YouTube cuenta con más de 115.000 suscriptores.

¿Y en Corea del Sur…?

En el YouTube de Corea de Sur, la imagen que se transmite del país es muy diferente.

Y es que uno de los canales más populares es el de la desertora norcoreana Ttohyang.

Ttohyang huyó de Corea del Norte en 2009. Ahora es una estrella de YouTube en Corea del Sur. / BBC

Ttohyang se ha convertido en toda una estrella mediática en Seúl.

En su canal de YouTube, que opera desde diciembre de 2016, tiene 14.000 suscriptores y 1,2 millones de vistas.

"Mi seguidores tienen entre 40 y 60 años. La gente me pregunta cosas como: '¿Qué se come en Corea del Norte?' Y cuando les digo que solía jugar a videojuegos, la gente se sorprende", le contó a la BBC.

"En lugar de aspectos políticos y sensacionalistas, quiero expresar la realidad sobre cómo vive la gente en el norte realmente".

Ttohyang dejó su país natal cuando era niña, y ahora miles de personas ven sus videos de YouTube, en los que habla sobre sus experiencias en Corea del Norte y en Corea del Sur.

"Irme de Corea del Norte tan joven fue aterrador. Llegué a pensar en suicidarme si me atrapaban", explica.

Pero si algo tiene en común con los youtubers populares en Corea del Norte es que, pese a haber vivido esas experiencias, no pretende crear una imagen negativa de su país: "La parte más importante de mi trabajo es hacer que los surcoreanos se den cuenta de que el norte y el sur son un mismo pueblo".

"El norte y el sur son un mismo pueblo", asegura Ttohyang. / BBC

