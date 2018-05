Estos son los cinco libros que Bill Gates recomienda leer, ¿conoces alguno?

¿No sabes qué leer?

Si eres un amante de la lectura y estás un poco perdido ante cuál título elegir, tal vez Bill Gates te pueda ayudar.

El cofundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo suele publicar en su blog recomendaciones de los libros que leyó y que le gustaron mucho.

"He leído algunos libros fabulosos últimamente", escribió esta semana. "Si estás buscando algo para leer en los próximos meses, no puedes equivocarte con estos".

Aquí te dejamos sus sugerencias:

5. "Lincoln in the Bardo" ("Lincoln en el Bardo")

Este libro del estadounidense George Saunders le valió al autor el premio británico Man Booker en 2017, uno de los galardones más prestigiosos de la literatura.

La novela trata sobre el duelo del expresidente estadounidense Abraham Lincoln tras la muerte de su hijo de 11 años.

Un reciente libro sobre el expresidente estadounidense Abraham Lincoln explora otros aspectos de su vida. / Getty Images

"Pensé que sabía todo lo que necesitaba sobre Abraham Lincoln, pero esta novela me hizo repensar partes de su vida", escribió Bill Gates.

"Este es uno de esos libros fascinantes y ambiguos que querrás discutir con un amigo cuando lo hayas terminado", añadió el magnate.

4. "Everything Happens for a Reason: And Other Lies I've Loved" ("Todo pasa por alguna razón: y otras mentiras que he amado")

La autora del libro, Kate Bowler, quien es también profesora de la escuela metodista Duke Divinity School, en Carolina del Norte, Estados Unidos, cuenta lo que sintió cuando fue diagnosticada con cáncer de colon en etapa 4.

¿Por qué le sucedió esto a ella? ¿Era una prueba?

"El resultado es una memoria desgarradora y sorprendentemente divertida sobre la fe y cómo lidiar con su propia mortalidad", escribió Gates.

3. "Origin Story: A Big History of Everything" ("Historia del origen: una gran historia de todo")

"Este gran conocimiento de cómo las piezas encajan es muy interesante", dijo Gates sobre el libro "Origin Story". / Getty Images

El autor estadounidense "David Christian creó mi curso favorito de todos los tiempos: Big History (La gran historia)" aseguró Gates.

Se trata una disciplina académica que examina la historia del universo desde el Big Bang hasta las sociedades complejas de la actualidad, entrelazando ideas y evidencias de varios enfoques multidisciplinarios en una sola narrativa.

"El libro te dejará con una mayor apreciación del lugar que ocupa la humanidad en el Universo", opinó Gates.

2. "Factfulness: Ten Reasons We're Wrong About the World – and Why Things Are Better Than You Think" ("Factfulness: diez razones por las que estamos equivocados sobre el mundo y por qué las cosas son mejores de lo que piensas")

Factfulness: el hábito reductor de estrés de solo presentar opiniones para las que se tienen datos sólidos que las apoyen, define el sitio Gapminder que lideraba Hans Rosling, el destacado profesor y orador sueco sobre temas de salud global que murió el año pasado.

Rosling se definía como un "Edutainer" (una combinación entre Educator y Entertainer, educador y animador). / Getty Images

Rosling se hizo conocido por sus presentaciones interactivas que usaban datos y animaciones para explicar el desarrollo global de una manera convincente.

En este libro el profesor junto con sus dos colaboradores de larga data, Anna y Ola Rosling, revela los diez instintos que distorsionan nuestra perspectiva: desde nuestra tendencia a dividir el mundo en dos campos (generalmente una versión de nosotros y de ellos) a la forma en que consumimos los medios (donde el miedo gobierna) y cómo percibimos el progreso (creyendo que la mayoría está empeorando), explica Gapmiender.

"Es una última y muy apropiada palabra de un hombre brillante y uno de los mejores libros que he leído", afirmó Gates.

1. "Leonardo da Vinci"

Este libro fue escrito por el estadounidense Walter Isaacson, también autor de otras biografías como las del creador de Apple, Steve Jobs, el multifacético Benjamín Franklin, el físico Albert Einstein, y el político Henry Kissinger.

"Lo que hace Isaacson en este libro es decir lo que hace a Da Vinci especial", además de sus pinturas, opino Gates. / Getty Images

"Isaacson hace el mejor trabajo que he visto sobre reunir los diferentes aspectos de la vida de Leonardo y explicar qué lo hizo tan excepcional", describió el cofundador de Microsoft.

"Espero que disfruten de leer tanto como lo hago yo", concluye Gates en el video que acompaña sus recomendaciones literarias.

