"Dudé que pudiera volver a cantar": cómo superó Shakira sus problemas vocales

Después de posponer la gira "El Dorado" durante siete meses debido a sus problemas vocales, Shakira inició finalmente la semana pasada sus presentaciones con un gran espectáculo que resume más de 20 años de éxitos musicales.

Es la primera gira de la estrella en siete años, tras hacer una pausa para formar una familia con su esposo, el futbolista español Gerard Piqué.

Un video del inicio del tour en Hamburgo, Alemania, muestra a la cantante de 41 años visiblemente conmovida, apretando sus manos contra el pecho en reconocimiento del largo camino que recorrió para su recuperación.

"El año pasado fue uno de los períodos más difíciles de toda mi vida", le cuenta a la BBC desde Amsterdam. "Regresar a los escenarios ha sido muy emotivo".

Antes de su presentación en Londres este lunes, la estrella colombiana encontró tiempo en su apretada agenda para conversar sobre cómo ha dejado de ser narcisista y cuánto entiende de fútbol desde que es la pareja de uno de los astros del FC Barcelona.

Hola Shakira, ¿cómo estás?

Acabo de despertarme, ¿lo puedes creer? Mis hijos no están conmigo así que puedo dormir. Creo que la última vez que dormí tanto fue hace seis años, antes de tener mi primer hijo.

¿Cómo va la gira?

Me siento como si fuera la primera vez. Antes, mi experiencia en el escenario era un poco diferente. Yo era un poco más narcisista. Antes pensaba: "ay, están aquí por mí, será mejor que me vea bien y suene bien".

Ahora es más como: "mira, tengo esta magnífica oportunidad de hacer sonreír al público, hacer que todas estas personas que también tienen dificultades en sus propias vidas, sean felices".

Tuviste que posponer tu gira por una hemorragia vocal. ¿Qué tan grave fue?

En realidad fue más que una hemorragia. Fue una lesión vascular. Así que te puedes imaginar, hubo momentos en los que dudé si volvería cantar mis canciones frente al público otra vez.

¿Necesitaste cirugía?

Milagrosamente, y contra los pronósticos de los doctores, me recuperé de forma natural. Todos vaticinaron cirugía, pero la lesión desapareció completamente de mis cuerdas vocales.

Eso sí que es un milagro.

Recuerdo haber rezado. Ya se me había olvidado hacerlo, pero cuando atraviesas dificultades ¡de pronto recuperas la fe! Le prometía a Dios que si llegase a poder utilizar mi voz de nuevo, lo celebraría todas las noches. Y eso es lo que estoy haciendo.

https://www.youtube.com/watch?v=RgULjdsjiLQ

Acabas de lanzar un sencillo, "Clandestino", que es tu tercer dueto con el colombiano Maluma. ¿Qué es lo que te hace seguir haciendo más?

Te prometo, intentamos no hacer más música nueva, pero… ¡sucede! No podemos evitarlo.

Él vino a Barcelona para una sesión fotográfica y le dije: "mira, ¿por qué no nos reunimos en el estudio y vemos qué sucede? Y en menos de dos horas ya teníamos dos canciones nuevas.

Pero esta fue la acertada. Me dije: "¡Dios mío, esa es! ¡Es tan buena como "Chantaje" [su éxito de 2016]!". Y esas son palabras mayores.

Porque "Chantaje" fue número uno en Colombia durante 18 semanas, ¿verdad?

Exactamente. Y tuvo como 2.000 millones de vistas en YouTube. Una completa locura, cifras inesperadas.

https://www.youtube.com/watch?v=6Mgqbai3fKo

La música latina está resurgiendo. ¿Crees que será permanente o puede que se desvanezca, como la explosión latina de los 90?

Depende del artista. Creo que algunos artistas están hechos para perdurar y otros desaparecerán. Siempre sucede lo mismo. Es la selección natural de las especies.

Pero yo no lo interpreto como un "boom" de la música latina. Creo que el mundo es un lugar diferente. Las reces sociales significan que ya no es sólo la radio la que decide qué es un éxito. Es el público.

Una vez cantaste "No entiendo el fútbol" [en "Inevitable", de 1998]. Supongo que eso cambió cuando conociste a tu esposo…

¡Un poco! Todavía me confundo con el fuera de lugar [o fuera de juego]. ¿Lo puedes creer? Llevo casi ocho años con Gerard y todavía no veo bien los fuera de lugar.

Pero entiendo todo lo demás. Y ¡algunas veces me atrevo a expresar mi opinión! A Gerard le parece muy simpático.

Él está a punto de viajar a Rusia para el Mundial. ¿Verás algunos de los partidos?

Tengo compromisos de gira hasta el 13 de julio, así que si España pasa a la final tendré la oportunidad de ir. Así que ¡tendrán que lograrlo!.

Logró llegar a la final en 2010…

¡Exactamente! Él me dijo ese año: "escucha, voy a ganar este Mundial. Voy a llegar hasta la final para poder verte otra vez". Y lo hizo. Es un hombre que cumple su palabra.

La colombiana celebró con su esposo cuando el FC Barecelona ganó la Copa del Rey de España en 2015. / Getty Images

El año pasado, la revista Fortune te destacó como una de 50 líderes mundiales que hacen labores benéficas. ¿Cómo de importante es para ti?

Estoy inmensamente comprometida con la educación. Es un compromiso que empezó cuando tenía 18 años y decidí crear mi propia fundación para construir escuelas en lugares remotos de Colombia. Ese compromiso obviamente va más allá de lo que aparece en la revista. Es algo que vive y late en mi corazón.

¿Por qué la educación en particular?

Vengo del mundo en desarrollo y eso me ha marcado de muchas maneras. Nací y crecí en un país con mucha injusticia social y pobreza y falta de oportunidades. Así que siento que la educación es un gran agente de cambio, lo que puede cambiar el destino de tanto niños que nacen pobres y que, sin la oportunidad de una educación, probablemente mueran pobres.

El factor que realmente puede romper el ciclo de pobreza y traer nuevas oportunidades es la educación. Lo he visto con mis propios ojos. He visto la transformación en las familias y en comunidades enteras cuando traes una escuela a una región donde antes no había nada.

Shakira actuó durante la investidura del presidente de EE.UU. Barack Obama. / Getty Images

Te has reunido con el presidente Obama de EE.UU. y el presidente Santos de Colombia. ¿Te han subestimado sobre lo informada que estás de estos asuntos?

¡Creo que ya se han acostumbrado a mí! Bono una vez me llamó y me dijo que era la mujer más vehemente que había conocido. Soy bastante terca y cada vez que tengo la oportunidad, me pongo a llamar a esos líderes mundiales a pedirles que participen en proyectos.

¿Quién se pone más nervioso en esas reuniones, ellos o tú?

¡No lo sé! No sé qué contestar a eso. Pero ya no me dan nervios, porque sé exactamente qué necesito sacar de estas reuniones.

Algunos políticos sólo quieren aprovechar la oportunidad de tomarse una foto, pero nosotros estamos pidiendo cosas reales y un compromiso de verdad. Es una gran responsabilidad presionar a nuestros líderes para que hagan su trabajo.

Y no se les da la oportunidad de fotografiarse si no cumplen, ¿verdad?

¡Exactamente! Ese es el incentivo.

https://www.youtube.com/watch?v=DUT5rEU6pqM

Cuando leí que habías escrito tu primer álbum en inglés [Laundry Service de 2001] estudiaste las letras de Leonard Cohen y Bob Dylan. ¿A quién admiras ahora?

Adoro a Chris Martin [del grupo Coldplay]. Me encantan sus melodías y su producción. Es un artista con visión, algo que no encuentras todos los días. Y es por eso que se ha mantenido, él y su grupo. Nunca defraudan.

Y te diré otra cosa: él fue tan, tan bueno conmigo durante esos meses difíciles… Se preocupaba mucho por mi voz y me contactaba para saber cómo estaba cada pocos días.

Qué bueno tener amigos que responden en momentos de crisis…

Eso es de las mejores cosas. Durante mis épocas difíciles me di cuenta de la importancia de tener amigos. Y también de mis fans. Rezaban por mí todos los días en Colombia. Dieron una misa por mí. Tuve un grupo de monjas y sacerdotes y todo tipo de personas rezando por mi voz todos los días. No sabía que me amaban así.

Cuando eres artista, por lo general, crees que las personas te están utilizando de alguna manera. Les estás dando lo que ellos quieren. Pero creo que la relación que he desarrollado con mis fans a lo largo de los años es más profunda que eso. Me hace sentir muy valorada y amada y por eso estoy disfrutando de este nuevo capítulo de mi vida.

