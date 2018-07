5 consejos para evitar la molestas infecciones urinarias

Seguro la conoces.

Si eres mujer, probablemente la tendrás al menos una vez en tu vida. Y si eres hombre con novia, esposa, hermanas, hijas o amigas, no es extraño que hayas visto de cerca el dolor que sufren las pacientes con infecciones urinarias. De hecho, 30% de las mujeres las padecen de forma recurrente.

Las estadísticas apuntan a que es una enfermedad mayoritariamente femenina, de hecho, una de cada tres mujeres tiene su primer caso antes de los 24 años.

Las infecciones de la uretra y/o vejiga son comunes y dolorosas y pueden derivar en complicaciones al riñón, pero ¿se pueden evitar? La respuesta es sí. ¿Cómo? BBC Mundo te da cinco consejos para mantenerte lejos de estas bacterias.

La forma de limpiarse luego de orinar o defecar definitivamente no da lo mismo. / Getty Images

Una de las principales fuentes de gérmenes están más cerca de lo que creemos: en las heces.

"Muchas mujeres van a hacer pis y echan el papelito por delante. Esto puede llevar gérmenes de la zona anal a las zonas de salida de la orina y a la uretra", le dice a BBC Mundo el doctor Fernando Simal, desde la Sociedad Española de Nefrología quien, asegura, este es el primer consejo que siempre les da a sus pacientes: de adelante hacia atrás.

La clave acá es "no aguantar, no aguantar, no aguantar". / Getty Images