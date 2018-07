Perú: las grabaciones de unos jueces que han causado un nuevo terremoto político

Apenas después de tres meses de llegar al poder, unos audios han sacudido al gobierno de Martín Vizcarra en Perú y al sistema judicial de la nación sudamericana.

En las grabaciones, se oye a un alto juez que parece negociar la inocencia del violador de una menor, otro que aparentemente pide dinero a cambio de ayudar a alguien a conseguir un puesto y a magistrados que se ponen de acuerdo para viajar a Rusia a ver el mundial.

La difusión de las conversaciones que muestran la supuesta negociación de favores en la justicia peruana empezó el sábado pasado y ha tenido efectos notorios desde entonces.

Uno de ellos ha sido la renuncia del ministro de Justicia peruano, Salvador Heresi, anunciada este viernes.

El mismo Heresi es protagonista de una de una de las grabaciones.

Otra de las consecuencias más llamativas es que el mismo presidente de Perú anunció que reformará el Poder Judicial.

¿Qué dicen estos audios que la política peruana lleva casi una semana sufriendo sus ondas expansivas?

¿Pero está desflorada?

El portal IDL-Reporteros fue el primer medio en publicar los audios el sábado 7 de julio.

Las autoridades implicadas en las polémicas grabaciones son cargos tan altos como el presidente de una Corte Superior, un magistrado de la Corte Suprema y al menos tres consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, el organismo autónomo que nombra a los jueces y fiscales de todo Perú.

Uno de los audios que ha causado más indignación es aquel en el que el juez César Hinostroza, presidente de una sala penal de la Corte Suprema, habla por teléfono sobre un caso de violación de una menor.

IDL-Reporteros lo publicó el domingo. Según este medio, la llamada ocurrió en abril de 2018, pero no identifica el caso específico al que se refiere.

"¿Cuántos años tiene? ¿Diez años? … Once añitos. Pero, ¿está desflorada? (…) Ya… ¿pero quién ha hecho eso? (…) Ya, yo voy a pedir el expediente para verlo ¿ya? ¿Qué es lo que quieren, que le baje la pena o que lo declaren inocente?", dice supuestamente Hinostroza durante la charla que dura menos de un minuto.

En otro audio, se le escucharía gestionar una supuesta reunión con el presidente Vizcarra, y en otro, parece referirse al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, y al Mundial de Rusia.

"Hasta ahora no me ha dado noticias para sacar mi pasaporte, mi pasaje, nada. (…) Para sacar el distintivo de la FIFA necesito dar el número de ticket de una las entradas por lo menos", dice Hinostroza a un empresario.

El lunes, un día después de que el primer diálogo saliera a la luz, el juez dio una conferencia de prensa en la que negó haber querido favorecer a algún violador.

El magistrado mostró unas sentencias por violación que él dictó en abril de 2018, en las que se aumentaban las penas de los acusados.

Sin embargo, el jueves, Hinostroza fue destituido de la presidencia de la sala penal que dirigía y el viernes, el Poder Judicial ordenó impedir su salida del país, mientras se le investiga por este y otros audios.

"10 verdecitos"

Otro de los audios que más controversia ha causado tiene como protagonista a Walter Ríos, el presidente de la Corte Superior del Callao, el primer puerto de Perú.

En la conversación, difundida por el programa periodístico Panorama, Ríos parece pedir dinero a cambio de ayudar a un juez o fiscal a acceder a un cargo.

"Mira acá lo van a apoyar varias gentes (…) Entonces, como garantía yo creo que él tiene que dar algún monto (…) Como garantía, si no pasa nada [no lo nombran] lo devolvemos. Estoy pensando en 10 'verdecitos'. Proponle, pero como garantía, yo le doy mi palabra […] Si sale en está, bacán…si no sale se lo devuelvo".

La Oficina de Control de la Magistratura abrió una investigación disciplinaria por presunto tráfico de influencias contra Ríos, según el diario peruano El Comercio, y el viernes, Ríos renunció a la corte del Callao que presidía.

Caída del ministro

El mismo programa Panorama emitió el audio que causó la caída del ministro de Justicia, Salvador Heresi, el viernes.

En la grabación el ya exministro conversa con el juez César Hinostroza, el mismo al que se escuchaba hablar sobre un caso de violación en otro audio.

En este diálogo telefónico, Hinostroza se presenta ante Heresi como su "modesto amigo" y le reclama por haberlo dejado plantado dos veces.

El exministro, por su parte, le pide consejo sobre un proyecto legislativo que se quiere trabajar en el Congreso.

https://twitter.com/MartinVizcarraC/status/1017864133302243328

El presidente Vizcarra pidió la renuncia de Heresi "por la salud de la reforma del sistema de justicia".

https://twitter.com/SalvadorHeresi/status/1017864578233962497

El exfuncionario accedió a la solicitud, pese a que, según él, el audio "no contiene ninguna connotación de ilegalidad o falta contra la moral y la ética".

Investigaciones

A lo largo de la semana, se han difundido más audios en los que también están involucrados tres miembros del Consejo Nacional de la Magistratura: Julio Gutiérrez, Guido Águila e Iván Noguera.

El mismo sábado que empezó la difusión de los audios, este Consejo dijo que "ha dispuesto el inicio de una investigación para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades, la misma que se hará con la celeridad y la rigurosidad que el caso amerita a fin de evitar impunidad alguna".

El Consejo también pidió "la inmediata renuncia de los señores consejeros involucrados en los actos de corrupción", según un comunicado que difundió en su página web.

La Junta de Fiscales Supremos de Perú también dijo este lunes en un comunicado que había acordado "que se realicen las investigaciones necesarias ante la Fiscalía de la Nación y la Fiscalía Suprema de Control Interno, a fin de que se esclarezcan los hechos descritos y determinen a los funcionarios responsables".

Ante el escándalo, el presidente, Martín Vizcarra, creó una "Comisión de Reforma del Sistema de Justicia" para solucionar los problemas del Poder Judicial y reformarlo.

Sin embargo, muchos peruanos están a la expectativa de la difusión de más audios que revelen los vicios que ahogan su sistema de justicia nacional.