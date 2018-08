Las duras críticas del colombiano J Balvin a los artistas de reggaetón y trap que glorifican la violencia

"¡Mejor hagamos música!".

El artista colombiano J Balvin lanzó esta semana un contundente mensaje en el que criticó con dureza la deriva de las letras de las canciones de reggaetón y trap que, según él, tienden cada vez más a glorificar la cultura de la violencia y el narcotráfico.

El reggaetonero compartió con sus casi 26 millones de seguidores de Instagram la imagen de un hombre que sostiene a un niño con el rostro ensangrentado en una escena que parece ser la de un atentado.

En el texto que acompaña la fotografía, J Balvin comienza denunciando que el género "anda más enfocado en la actitud de maleantes y narcos que en la música".

A partir de ahí, Balvin rememora lo que fue crecer en la ciudad colombiana de Medellín en la violenta década de los años 80.

"Nací en el año 1985 en Medellín Colombia donde tuvo auge el narcotráfico, de lo cual NO ME SIENTO ORGULLOSO, pero es una realidad en ese tiempo era la plena calentura en la calles y por más que lo quisieras evitar y no fueras 'calle', algún amigo, conocido o familiar fueron asesinado de las formas más crueles e inhumanas".

El artista reniega de esa violencia y de su ensalzamiento en la música.

"Como exponente del género quiero expresar que esta actitud fue la que dañó por generaciones mi país y afectó la cultura mundial con el mismo vicio. Yo como colombiano de Medellín pues no comparto la película, tengo amigos en todos los niveles sociales y los más calle 'malos de verdad' ni hablan, ni se sienten orgullosos de lo que son, tampoco lo aconsejan, ni mucho menos usan redes sociales".

"Para mí es un chiste lo que está pasando. Mejor hagamos música! Me gustaría llevarlos a un barrio de mi ciudad a ver cuántos de los más 'calle' del género no salen corriendo o les da un infarto al ver que sus películas no tienen nada que ver con la cruda realidad, respeto pa lo que son calle y guardan silencio porque su dolor y su realidad es mejor no contarla pero cero respeto a todos los payasos del género, que los siguen miles de personas y lo único que tienen para brindar es una mierda de vibras cuando vinimos es a poner a la gente a bailar y a hacerlos felices".

Numerosas reacciones de sus colegas

Las palabras de J Balvin encontraron en redes sociales un altavoz multiplicador. Su publicación en Instagram tiene más de un millón de "Me gusta", y el mensaje en Twitter ha sido retuiteado y apreciado miles de veces.

Muchos de quienes han compartido el mensaje de Balvin son colegas suyos, como Nicky Jam, El Dominio o Residente, quien escribió:

"Aprovechando el último post de @jbalvin el cual me pareció absolutamente necesario. Latinoamérica tiene que darle el ejemplo al mundo. No hay que imitar a los 'raperitos' de USA que no saben lo que es arriesgar su vida por medio de la música para dar un mensaje como lo hizo Víctor Jara por ejemplo. El 'maleanteo' no es lo que nos hace grandes, lo que nos hace grandes es que somos un continente sin piernas pero que camina".

Anuel AA, que estuvo encarcelado dos años por delitos relacionados con las armas, reaccionó también pero sin hacer referencia explícita al mensaje de J Balvin. En una publicación de Instagram, Anuel AA reivindicó sus logros y opinó que, se hagan las cosas bien o mal, la gente va a criticar.

Por su parte, el reggaetonero puertorriqueño conocido como "El Dominio" se tomó las palabras de J Balvin a conciencia y aprovechó el debate para pedir perdón por posibles ofensas:

"Yo vengo de abajo mi primer público es el de la calle y he hecho música para el público adulto igual que las películas de acción del cine o las novelas de TV. También voy evolucionando como artista y estoy trabajando música con buen sentido y mensajes positivos para llegar más lejos y poder dar buen ejemplo a ese publico que ya está llegando".

"Mis disculpas si les falté el respeto nuevamente. Somos humanos y cometemos errores y tenemos oportunidad de desarrollarnos. El género del que vivimos y comemos ha ido evolucionando para llegar a ser lo que es hoy en día y da de comer a muchas personas".

