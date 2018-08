Distintos aromas y sabores: tus fotos reflejan la variedad del café y las diferentes formas de degustarlos

Solo o acompañado. Grande o pequeño. Con leche o muy oscuro. Lo que está claro es que nuestros lectores son bien cafeteros. Así quedó claro en el desafío fotográfico de esta semana: "cafecito".

Gracias a todos los que participaron y nos enviaron sus fotos a nuestro correo electrónico: susimagenes@bbc.co.uk y a quienes las etiquetaron en Instagram con #CafecitoBBC.

Empezamos nuestra selección con la foto de este espumoso capuccino en una taza de arcilla que nos envió Pao C. Portuguez a nuestro correo electrónico y que tituló "volcán peruano". Nos cuenta que entró en esta cafetería peruana de Costa Rica por la insistencia de su hermana. "¡Si no hubiera sido por ella no habría disfrutado de este delicioso café!"

En Instagram, a través del hastagh #CafecitoBBC también nos llegaron algunas imágenes de deliciosos capuccino que bien parecieran tapices en el que pintar obras de arte. Esta imagen la subió Beto Cadiz a su perfil.

https://www.instagram.com/p/BmwJUmbhvAB/?taken-by=betocadiz

Hay a quien le gusta tomar el café solo, como a Angie Calderön que subió esta imagen de un café que se tomó en la hermosa Habana.

https://www.instagram.com/p/BmARGlJB-j7/?tagged=cafecitobbc

Otros prefieren tomarlo con apenas un vasito de agua acompañando, como le ocurre a Nydia M. Silva.

https://www.instagram.com/p/BmmkokSlvo2/?taken-by=nydiamso

Pero también hay a quien le gusta darse todo un festín. Darth_kamaleon subió esta foto a Instagram desde México. ¡Qué rico!

https://www.instagram.com/p/Bm1sQdqDDft/?tagged=cafecitobbc

Con algo para acompañar también le gusta tomarse el café a Stefania Santacruz, que nos envió esta imagen a nuestro correo susimagenes@bbc.co.uk . Dice que el café en la oficina no puede ser sin la tradicional chipa paraguaya. ¡Delicioso!

Otros cafés nos desvelan historias quizás no tan conocidas por todos. Este mensaje oculto lo encontró Sirley Muñoz Murillo en un café que se tomó en Toledo (España).

Y la espuma de este café dibujó la pata de un plantigrado a Alejandro Valdez, @alvacax en Instagram.

https://www.instagram.com/p/Bm10D8BlMy8/?tagged=cafecitobbc

Otros decidieron mostrarnos el proceso para hacer el café. Esta imagen la envió por correo Diana Bedoya. Son granos de café tostado que pasan directamente al moledor en plena calle en el pueblo peruano de Mala, en la provincia de Cañete-Lima. ¡Listo para tomarse al paso!

Algunos lectores nos mostraron las distintas variedades de granos que ofrecen aromas y sabores tan diferentes. Esta la subió a Instagram @petrix_xova.

https://www.instagram.com/p/Bgjo-c2lud6/?tagged=cafecitobbc

Recibimos muchísimas fotografías respondiendo al desafío de la semana. Esta es solo una pequeña selección.

Les agradecemos inmensamente su participación y el amor que nos envían, a veces en forma de café como este que Ailín Rodríguez Luna nos mandó a susimagenes@bbc.co.uk desde Lima, Perú.

Blanca Ligia Amariles subió a Instagram esta imagen de un rico café colombiano recién hecho. La compartió con el hastagh #CafecitoBBC y dice que podría tomarlo a cualquier hora del día.

https://www.instagram.com/p/BmuLOVenTNd/?tagged=cafecitobbc

Y también desde Colombia nos llega este espumoso y rebosante café que disfrutó Carito Piñeros.

https://www.instagram.com/p/BmqmrvDF9IY/?taken-by=pinorito91

En Argentina, Juan Manuel Aragón acostumbra a ir todas las mañanas a un mismo café en Santiago del Estero, en el norte de el país. Nos contó en su correo que la imagen es del invierno pasado.

"En ella aparece un amigo leyendo el diario, en un contraluz con la mañana espléndida que pasa por la puerta", nos escribió.

Y terminamos con esta imagen idílica de un café en las orillas del mar colombiano que subió una de nuestras lectoras habituales, Dalila Parra.

https://www.instagram.com/p/BFAiIvzvsf1/?tagged=cafecitobbc

Esta es la muestra de esta semana pero recuerden que en Instagram encontrarán muchas más fotos que les harán casi saborear y oler los maravillosos cafés que se sirven en mesas de todo el mundo.

A todos los que participaron, muchas gracias por compartir sus fotos.

Ya tenemos todo preparado para poder recibir y ver en Instagram tus fotos sobre el desafío de esta semana: #VentanaBBC.

Saca tu cámara o celular u ojea tu álbum fotográfico y envíanos tu foto al correo electrónico susimagenes@bbc.co.uk o súbelas directamente a Instagram con la etiqueta.

