Los remordimientos de la mujer que fundó el movimiento Incel de "célibes involuntarios", vinculado a la muerte de varias personas en Canadá y EE.UU.

En 1997 no había Facebook, ni Instagram, ni Tinder. Incluso para My Space, que llegó en 2003, faltaban todavía seis años. Y Alana, quien no quiere ser identificada por su nombre real, tenía casi 25 años y apenas comenzaba a salir con chicos.

"Me tomó mucho tiempo comenzar. Yo fui alguien a quien le costó madurar en ese aspecto. Y pensé que tal vez, por ahí, podría haber otros chicos o chicas a los que les estaba pasando lo mismo", cuenta.

"Comencé a escuchar el término 'vírgenes solitarias' y a ver que se hacían chistes tontos sobre las personas que no había salido con nadie cuando eran adolescentes".

Alana vivía en Toronto, Canadá, y comenzó un portal de internet al que llamó "Proyecto de Celibato Involuntario", para aquellos a quienes les costaba establecer relaciones amorosas.

Pero por entonces la joven no podría imaginar que ese espacio sería el punto de origen de una oleada de odio y rabia dirigido a las mujeres, que llegó incluso a ser determinante en la muerte de varias personas, algunas de la ciudad en que Alana vivía.

Alana describió su "Proyecto de Celibato Involuntario" como un "lugar amigable", una página donde ella publicaba artículos y además los compartía a través de una lista de correo.

Después se convirtió en un foro donde hombres y mujeres compartían ideas sobre la soledad y podían preguntarse en voz alta por qué ellos no podían conocer a nadie.

"Es probable que hubiera un tono de enojo y rabia y que algunos hombres no tuvieran la menor idea de que las mujeres eran seres humanos únicos e individuales, pero generalmente era un lugar donde los participantes se daban mutuo apoyo", dijo.

De hecho, una pareja que se conoció a través de su página de internet terminó casándose.

"Las cosas cambiaron"

"No era un espacio donde los tipos se reunían a culpar a las mujeres de sus problemas. Esa es una versión muy triste del fenómeno que está ocurriendo ahora. Las cosas han cambiado mucho en los últimos 20 años", dijo Alana.

En medio del crecimiento de su página, Alana abrevió el término "celibato involuntario" a "invcel" (del inglés, "involuntarily celibate"). Alguien le recomendó quitarle una letra y quedó "Incel", que era más fácil de decir.

"La palabra 'incel' intentaba describir a cualquiera, sin importar el género, que se sintiera solo, que nunca hubiera tenido relaciones sexuales y que no estuviera en una relación desde hace un buen tiempo", explicó Alana.

"Pero ya no podemos usarla más", agregó.

Para el año 2000, Alana se alejó de la comunidad que había ayudado a crear, satisfecha con el hecho de que ésta continuaría sin ella.

"No me di cuenta de lo que pasaba porque no estaba prestando atención. Para entonces yo estaba en pareja. No quería pensar en mi historia de inicio tardío en el asunto de las relaciones", dijo.

Unos 15 años después, Alana estaba en una librería leyendo una revista feminista cuando vio una pequeña historia sobre un tal Elliot Rodger.

Rodger, de 22 años, había matado a seis personas en un tiroteo masivo en la ciudad de Isla Vista, California, antes de meterse un tiro en la cabeza.

Antes de su muerte, el hombre había distribuido un documento de 141 páginas en el que expresaba su profundo desprecio hacia las mujeres, alimentando por la frustración que le causaba su propia virginidad.

Pero ahora Elliot Rodger era considerado un héroe por algunos integrantes de la comunidad "incel".

Lo pero aún estaba por venir.

En abril de 2018, un hombre de Toronto llamado Alek Minassian escribió en Facebook: "La rebelión incel ya ha comenzado… ¡Saluden todos al Caballero Supremo Elliot Rodger!"

Poco después, condujo una camioneta por una calle concurrida y causó la muerte de diez personas.

Culpabilidad

"Estaba muy triste y furiosa. Y que esos asesinatos hubieran ocurrido en mi propia ciudad lo hizo peor. Sufrí mucho", recuerda Alana.

"Me preguntaba '¿Debo sentirme culpable?' Mis amigos me decían que no. Que lo que había hecho en 1997 había sido crear un movimiento limpio y positivo".

La comunidad incel en 2018 es una sombra de lo que había creado Alana. En particular, la versión actual se refiere a hombres que sienten que no pueden tener relaciones sexuales.

Las actitudes de sus miembros varían, pero en internet por lo general se muestran furiosos contra los hombres y mujeres con una vida sexual activa, a los que llaman Chads y Satecys.

Y de forma más general, los foros de la comunidad de incel a menudo incluyen ataques contra el feminismo y las mujeres.

De hecho, en noviembre de 2017, el portal Reddit clausuró el espacio que tenía la comunidad incel, que contaba con 41.000 miembros.

"Cuando ocurrió el ataque con la camioneta, estaba bastante decepcionada de que hubieran cambiado la intención del grupo y que no pudiera controlarlo. Pero era mi ego. Tuve que dejarlo ir y seguir adelante. Creo que es más importante hacer algo", dice Alana.

Por eso creó otro lugar al que llamó "Amor, no rabia", un proyecto que intenta investigar qué tan solitaria se siente la gente respecto al tema del amor, en lugar de quedarse atrapada en el odio.

No es un intento de replicar su sitio original. "Si tienes un foro, realmente debes tener a alguien que modere los temas, que no deje entrar la violencia. ¿Y quién tiene la energía para moderar?", aclara.

"Tener una cita o estar en pareja es duro y para algunas personas eso ocurre más tarde. Creo que algunas personas necesitan ayuda con su capacidad de socializar y eso no significa que deban ser estigmatizadas por ser diferentes".

Apoyo emocional

"Internet tiene grandes efectos en la gente. Incluso en los actuales foros de incel, es positivo que la gente se encuentre para ser amigos", valora Alana.

"Sería maravilloso si pudieran ver la vida más positivamente, si pudieran construir amistades fuertes, conseguir apoyo emocional cuando lo necesiten, eso realmente puede ayudar a encontrar relaciones y el amor. En mi opinión, la amistad es el primer paso hacia salir con alguien", dice.

Lo cierto es que Alana no esperaba estar, 20 años después, en un proyecto así. "Espero que alguien más pueda crear lugares, espacios para trabajar de forma positiva con las personas solitarias", concluye.

