La disculpa de un obispo por "tocar" a Ariana Grande en el funeral de Aretha Franklin

El obispo que ofició el funeral de Aretha Franklin se disculpó con Ariana Grande después de ser acusado de haberla manoseado en el escenario.

Durante las exequias, Grande cantó la canción (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, de la "Reina del Soul" y al terminar, subió al podio desde el que el pastor Charles H. Ellis III dirigía la ceremonia, realizada el viernes en Detroit, Michigan.

Las imágenes del momento muestran a Ellis abrazando a la joven por encima de su cintura, apretando sus dedos alrededor de su pecho.

Muchos usuarios en redes sociales comentaron que el religioso había puesto su mano a una altura inapropiada en el cuerpo de la artista de 25 años y que ella parecía incómoda con el contacto.

https://twitter.com/MaggieAstor/status/1035716985764687877

"Creo que todas las mujeres pueden ver el rostro y el lenguaje corporal de Ariana Grande y sentir visceralmente lo que ella estuvo sintiendo. La tensión. La risa nerviosa. No querer hacer una escena o enojarlo (al obispo). Toda mujer conoce este sentimiento. Pero googléala y todo el mundo está hablando de su vestido", tuiteó Maggie Astor, reportera de The New York Times.

"Nunca sería mi intención tocar el pecho de ninguna mujer", dijo el religioso a medios estadounidenses, según la agencia AFP.

"Quizás sobrepasé el límite, tal vez fui demasiado amigable", señaló. "Pero de nuevo, me disculpo".

El predicador dijo que había abrazado a todos los artistas, hombres o mujeres, durante la despedida de Franklin.

"A todos los que subieron les estreché la mano y los abracé. De eso se trata todo en la iglesia. Todo se trata de amor", aseguró Ellis.

El hashtag #RespectAriana se volvió tendencia a raíz de las imágenes y sus seguidores empezaron a publicar un tuit de la intérprete relacionado con el consentimiento de las mujeres.

https://twitter.com/arianagrande/status/814160993559396356

"La elección de las mujeres ♡, nuestros cuerpos, nuestra ropa, nuestra música, nuestras personalidades….. sexy, coqueta, divertida, no es una invitación abierta", escribió la cantante en diciembre de 2016.

Mientras tanto, otros usuarios en redes sociales habían estado criticando a Grande por la altura del vestido que llevaba puesto en el servicio religioso.

Pero algunas personas dijeron que era misógino centrarse en la vestimenta de la artista en vez de la conducta del obispo.

¿Broma de mal gusto?

Su acercamiento físico con la cantante no fue lo único por lo que el pastor tuvo que excusarse.

Cuando la joven subió al podio, le hizo una broma sobre su nombre. "Cuando leí Ariana Grande en el programa, pensé que era algo nuevo en Taco Bell (cadena estadounidense de comida rápida)", le dijo.

A mucha gente le pareció gracioso el comentario, pero otros pensaron que había sido de mal gusto.

"Personal y sinceramente me disculpo con Ariana, sus admiradores y toda la comunidad hispana", dijo el obispo.

"Cuando estás dirigiendo un programa durante nueve horas, tratas de mantenerlo animado, tratas de hacer algunas bromas".

Newsbeat, de la BBC, trató de comunicarse con representantes de Ariana Grande, pero no recibió respuesta.

El funeral de Franklin, que murió el 16 de agosto a los 76 años, duró nueve horas.

La artista fue recordada como activista de los derechos civiles e ícono de la mujer negra.

