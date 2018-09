México: la burla del futbolista estadounidense Matt Miazga al mexicano Diego Lainez que hizo que el Tri perdiera la cabeza

A México le duele perder en fútbol y mucho más cuando lo hace frente a Estados Unidos.

Y eso fue lo que ocurrió este martes en el partido amistoso disputado en Nashville, que terminó con victoria 1-0 de la selección estadounidense gracias al tanto de Tyler Adams en el minuto 71.

Pero el resultado fue aún más doloroso debido a lo que pasó sobre la cancha seis minutos antes del gol y que enfureció tanto a los jugadores como a los aficionados mexicanos.

En un lance sin mayor relevancia, Matt Miazga y Diego Lainez pelearon por un balón que terminó con infracción a favor de Estados Unidos.

Ambos jugadores se encararon cara a cara y Miazga hizo un gesto con la mano en la que se burló de la estatura del joven delantero mexicano.

Lainez, quien con 18 años estaba debutando con el Tri, no reaccionó ante la provocación de Miazga, pero si lo hicieron varios de sus compañeros como Edson Álvarez

La acción calentó el partido y minutos después fue expulsado Ángel Zaldívar por una fuerte entrada, lo que aprovechó Estados Unidos para marcar la diferencia gracias a su superioridad numérica.

La imagen también se hizo viral en las redes sociales dada la evidente diferencia física entre ambos (el defensa central es 26 centímetros más alto que su rival: 1,93 metros frente a 1,67), generando una lluvia de memes y comentarios condenando la burla de Miazga.

https://twitter.com/record_mexico/status/1039731369511972865

Álvarez calificó de "cobarde" el comportamiento del defensor estadounidense, pero el propio Lainez prefirió restarle importancia a lo ocurrido sobre la cancha.

"No todos vamos a tener la misma altura", bromeó Lainez después del partido.

"No me ofendió. Cada uno tiene su manera de pensar y él estaba en su casa junto a sus aficionados. No sé, estoy calmado y no lo veo como un insulto", aseguró.

El técnico interino de México, Ricardo Ferretti, también valoró el incidente.

"El dime y direte, todo esto del central de dos metros con mi chaparrito querido, a él le sirve, se va a acordar el resto de su vida y va a saber mejor las próximas veces", apuntó el entrenador brasileño.

En lo deportivo y pese a la derrota, la prensa mexicana elogió la actuación de Lainez, quien desbordó en varias ocasiones a sus defensores y estuvo muy activo durante el tiempo que estuvo en el campo.

